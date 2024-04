Angola: Le pays et le Mozambique abordent des questions d'intérêt commun

Luanda — Les chefs de la diplomatie de l'Angola et du Mozambique ont discuté mardi, à Maputo, de plusieurs questions pertinentes, en vue de renforcer la coopération bilatérale.

Selon un communiqué de presse, les deux ministres Téte António (Angola) et Verónica Dlhovo (Mozambique) ont échangé des vues sur des questions nationales, régionales et continentales pertinentes.

La rencontre, réalisée en marge de la Xe session de la Commission bilatérale entre l'Angola et le Mozambique, a également permis aux deux entités d'évaluer le degré de coopération existant entre les deux pays.

Le rôle de l'Angola au Conseil de paix et de sécurité, au cours de la période biennale 2024-2025, la présidence de l'Union africaine, en 2025, et le vote angolais en faveur du Mozambique aux élections au membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies étaient également des sujets abordés.

Selon la note, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Mozambique a salué le rôle de l'Angola dans la résolution des conflits, notamment en République démocratique du Congo (RDC).

Verónica Dlhovo a déclaré que les conflits au Soudan et en RDC et l'intensification du terrorisme dans plusieurs pays africains créent un climat de déstabilisation et d'insécurité sur le continent africain.