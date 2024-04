Angola: L'UNICEF encourage le renforcement du système de lutte contre le crime organisé

Luanda — Le représentant en Angola du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Antero Almeida de Pina, a encouragé mardi, à Luanda, le pays à poursuivre ses actions pour renforcer le système de lutte contre la criminalité organisée, à travers la mise en oeuvre du principal instrument international de lutte contre la criminalité transnationale.

Intervenant au lancement de l'initiative pilote volontaire de l'Angola pour le processus de révision de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC), le responsable a déclaré que les défis posés par ces actions négatives sont immenses et leurs conséquences néfastes, compromettant la bonne gouvernance, augmentant les inégalités, affaiblissant les institutions publiques, détériorant les services sociaux et érodant la confiance du public et la cohésion sociale.

Dans ce contexte, il a noté que l'UNTOC, qui soutient les États dans la lutte contre la criminalité organisée au niveau transnational à travers ses programmes mondiaux, régionaux et nationaux, joue un rôle crucial dans la promotion de la coopération dans la lutte contre ces crimes, étant le bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), son gardien.

En outre, a-t-il poursuivi, l'ONUDC adopte des approches centrées sur les victimes dans bon nombre de ses domaines de mandat, en fournissant un soutien législatif, politique et institutionnel et en mettant en oeuvre des programmes axés sur des groupes spécifiques, tels que les enfants et les femmes.

Il a jugé essentiel de reconnaître le rôle du secteur privé et de la société civile dans le soutien aux efforts des autorités pour lutter contre la criminalité organisée, comme le souligne l'UNTOC, qui souligne l'importance cruciale de la coopération.

À son tour, le conseiller politique adjoint de l'ambassade des États-Unis en Angola, Benjamin Gullett, a déclaré que les actions conjointes pour lutter contre la corruption entravent les efforts des criminels et des terroristes, créent des voies pour un accès juste et équitable aux ressources et opportunités et garantissent la stabilité, la souveraineté et sécurité.

Selon lui, l'initiative aide les gouvernements partenaires à évaluer, construire, réformer et maintenir des systèmes judiciaires compétents et légitimes, ainsi qu'à élaborer et mettre en oeuvre des politiques de coopération transfrontalière en matière d'application de la loi et de contrôle international des drogues.

Il a également souligné que des programmes comme ceux-ci aident les pays à développer leur propre capacité à lutter contre la criminalité, à administrer la justice et à sauvegarder l'État de droit, en combinant les contributions de la société civile.

Selon lui, la contribution du gouvernement des États-Unis à cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les institutions démocratiques et la bonne gouvernance, en construisant des partenaires résilients et mieux placés pour contribuer à un système international stable.

« Les États-Unis sont attachés à la transparence, à la responsabilité et à l'intégrité parce que nous les voyons encourager les pays à progresser dans la lutte contre la corruption, notamment en mettant en oeuvre l'architecture multilatérale anti-corruption existante, telle que l'Initiative pilote volontaire », a-t-il renforcé.