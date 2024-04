Congo-Brazzaville: Musique - Le concert de Majabu gospel confirmé pour le 19 mai à Brazzaville

L'artiste de musique gospel, Rosny Kayiba, a animé, le 20 avril, aux côtés des organisateurs de l'évènement, une conférence de presse pour annoncer et confirmer le méga concert qu'elle tiendra le 19 mai avec sa consoeur Sandra Mbuyi.

A exactement un mois de l'événement, les organisateurs ont décidé de mettre les bouchées doubles et confirmer l'ambiance et la gaieté que les artistes réservent au public. Véritable ambassadrice de la musique gospel, notamment avec le concept Majabu Gospel, Rosni compte dans sa gibecière quatre singles et le cinquième est en préparation.

Selon elle, ce concert permettra aux spectateurs de vivre et sentir la présence de Dieu. Le spectacle, la louange, l'adoration, la symbiose et autres surprises seront bien au rendez-vous. Majabu Gospel est un concept qui valorise les jeunes talents qui glorifient et louent le Seigneur par la chanson. « A travers ce concept de Majabu, nous dénichons les talents et travaillons pour la promotion de l'oeuvre de Dieu. Nous sommes des soldats, car ces derniers temps nous sommes en mouvement entre la France et la République démocratique du Congo. Je vous assure que ce concert sera magnifique puisque Dieu nous a fait grâce et nous donnera la force de poursuivre le travail. Nous sommes prêts et les choses seront bien au point afin de satisfaire le public. Je profite de l'occasion pour demander aux Brazzavillois de venir célébrer et adorer Dieu avec nous », a indiqué Rosny Kayiba.

A en croire Alphonse Ngassa, manager de Majabu à Brazzaville, le concert du 19 n'est qu'un événement précurseur puisqu'après la signature du contrat avec le Festival panafricain de musique, il y aura plusieurs événements qui vont s'enchaîner dont le Majabu panafricain qui regroupera huit pays d'Afrique, y compris la République du Congo.