Congo-Brazzaville: Partenariat - La coopération Congo-Chine se renforce dans l'enseignement supérieur

La formation des cadres a été au menu de l'échange, le 22 avril, à Brazzaville entre la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, et le président de l'université de géologie de Chine, Sun Youhong.

L'université de géologie de Chine veut partager son expérience avec le Congo dans le secteur de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. « Nous envisageons une collaboration solide dans le domaine de l'enseignement et de la formation », a indiqué le président de ladite université, Sun Youhong, au sortir d'un échange qu'il a jugé fructueux avec la ministre Delphine Edith Emmanuel.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, « il est question de former des cadres dont le pays a besoin pour son développement ». Les domaines concernés dans le cadre de cette collaboration sont, entre autres, la géologie et d'autres spécialités de géosciences, l'environnement.

La politique de l'enseignement supérieur au Congo a pour objectif, entre autres, de former des cadres compétents, performants, compétitifs car le développement d'un capital humain capable de contribuer à l'essor du pays passe notamment par l'obtention des compétences. Le partenariat avec l'université de géologie de Chine que la ministre Delphine Edith Emmanuel qualifie de gagnant-gagnant va sans nul doute obéir à cette nécessité.

Il convient de rappeler que l'université de géologie de Chine a été créée en 1952, soit 72 ans d'expérience dans l'enseignement et la formation des cadres. Chaque année, plus de dix-huit mille étudiants s'inscrivent dans différentes filières de géosciences, de l'environnement et bien d'autres spécialités. Le Congo qui est un pays nanti en ressources minières devrait tirer profit du partenariat avec cette université.