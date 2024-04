Congo-Brazzaville: Elections des ligues départementales - La commission dévoile le chronogramme

La Commission électorale de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) a dévoilé, le 23 avril, au cours d'une conférence de presse le chronogramme des assemblées générales électives des onze ligues départementales, lesquelles sont en fin d'exercice depuis un certain temps.

Le renouvèlement des instances dirigeantes débutera le 25 mai pour s'achever le 3 juin selon le programme communiqué par la nouvelle commission mise en place le 11 mars pour diriger le processus électoral de la Fécofoot pendant quatre ans non renouvelable.

Les élections à la ligue du Pool et de Brazzaville se tiendront respectivement le 25 mai. Celles de Pointe-Noire-Kouilou seront organisées le 26 mai, un jour avant que la Lékoumou ne renouvelle à son tour ses instances dirigeantes le 27 mai. La ligue de la Bouenza prendra le relais le 28 mai. L'assemblée générale élective à la ligue du Niari est prévue, quant à elle, pour le 30 mai. Dans la Sangha et la Cuvette, les élections dans les deux ligues départementales se tiendront le 31 mai. Celles de la Cuvette Ouest est programmée le 1er juin. La Likouala connaîtra son nouveau président le 2 juin et les Plateaux le 3 juin.

Lors de l'échange avec la presse, André Adou, le premier vice-président de cette commission a défini le critère d'âge. Il n'y a plus de limite d'âge à partir de 18 ans révolu. Le processus, a-t-il précisé, se déroule en se référant aux nouveaux statuts. La Fécofoot, a-t-il appuyé, a révisé ses statuts conformément aux instructions de la Fédération internationale de football association et de la Confédération africaine de football. Les nouveaux textes ont donné le privilège aux ligues départementales d'avoir désormais leurs propres statuts avant d'insister sur les innovations apportées.

%

« Les années écoulées, la ligue était composée de 9 membres dont une femme. Cette fois-ci, elle est composée de sept membres, notamment un président, un vice-président et cinq membres dont deux femmes. Le secrétaire général et le trésorier ne font pas partie du bureau. Ils sont nommés par le président. L'autre grande innovation tient compte du fait que dans ce groupe, on ne détermine pas les tâches des membres. C'est le président élu qui déterminera les attributions de chacun », a commenté André Adou.