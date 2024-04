Sénégal: Vers des référentiels pour la qualité des formations doctorales

Dakar — Le Projet de capacitation pour l'évaluation et l'assurance qualité des formations doctorales et de la recherche (QA-Doc) a été lancé mardi à Dakar, avec l'objectif de parvenir à la mise en place de normes de qualité et des référentiels, de manière à asseoir une démarche qualité dans les programmes de recherche et les écoles doctorales.

Le respect des normes de qualité pour la formation doctorale et la gestion de la recherche est devenu une priorité dans de nombreux pays, a expliqué le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur (ANAQ-Sup).

"Un consortium composé de partenaires africains et européens du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche a bénéficié de la confiance des bailleurs, après avoir subi différentes étapes d'une rigoureuse sélection par les procédures des programmes Erasmus", a expliqué professeur Lamine Guèye.

Au Sénégal, le projet s'est vu assigner l'objectif de "renforcer les capacités des ministères de l'Éducation et des agences nationales d'assurance qualité, afin de mettre en place et d'appliquer des normes d'évaluation pour la formation doctorale et la recherche", a signalé M. Guèye.

A travers le projet, il s'agira aussi de "renforcer les capacités des universités pour évaluer la qualité de la recherche et des études doctorales, en se basant sur des normes élaborées et adaptées, à partir d'autres systèmes et procédures nationaux, régionaux et internationaux".

Pour le Sénégal, deux universités ont été choisies : l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'université Gaston Berger de Saint-Louis.

Le secrétaire exécutif de l'Anaq-Sup s'est appesanti sur l'approche de partenariat, adoptée dans le cadre de ce projet. Celui-ci va, selon lui, permettre "la co-création et le co-développement de normes de qualité" par les gouvernements et les institutions, en collaboration avec des agences et universités de l'Union européenne.

Il a évoqué "la possibilité d'étendre l'utilisation des résultats du projet dans d'autres contextes, comme le Mozambique, pays lusophone associé au projet à côté de la Guinée".

Selon la coordonnatrice du projet, professeure Maguette Sylla Niang, par ailleurs directrice de la cellule assurance qualité de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au cours des trois ans (2024-2027) de mise en oeuvre du projet, une collaboration sera établie en matière de recherche et les programmes de doctorat entre l'Europe et l'Afrique.

Pour cela, le projet QA-Doc s'appuiera sur l'expertise des agences et des universités de l'UE dans le but de renforcer le partage de bonnes pratiques en matière d'assurance qualité.