Gabon: Bataille de procédure dans le procès qui oppose Patience Dabany au PDG

La célèbre chanteuse Patience Dabany, nom de scène de l'ex-Première dame Joséphine Bongo, a porté plainte contre huit hauts responsables du mouvement pour l'avoir radiée du PDG début mars. Une sanction qui selon elle a entraîné un « trouble illicite ». Mais hier mardi, devant le Tribunal de 1ère instance, les plaidoiries attendues n'ont toujours pas pu commencer

Au Gabon, le procès qui oppose Patience Dabany, la mère de l'ex-président Ali Bongo et son ancien parti PDG, n'est toujours pas rentré dans le vif du sujet. On s'attendait à entrer dans le fond de l'affaire, mais dès le début de l'audience, l'avocat des cadres du PDG a annoncé déposer un recours en nullité de la procédure. « Le tribunal de première instance n'a pas eu d'autre choix que de transmettre à la Cour d'appel », a indiqué Me Bernard Homa Moussavou...

Une des causes de nullité serait la « litispendance », soit le fait qu'une autre plainte était en cours contre le PDG devant la Cour constitutionnelle, et qu'il fallait en attendre le résultat avant de poursuivre devant le tribunal.

Or justement, durant la journée, les parties ont appris que la Cour constitutionnelle avait finalement rejeté cette plainte, mettant fin à une des deux procédures concurrentes. « C'est une joie immense. Je vais prévenir ma cliente », a aussitôt réagi l'avocat de Patience Dabany. Pour Me Jean-Paul Moumbembe, la Cour met fin ainsi à la litispendance. « La partie adverse tourne autour du pot, tente des manoeuvres dilatoires. Mais là, son argument tombe de lui-même. Sa demande n'a plus d'objet », a réagi l'avocat.

Pour lui de toutes façons avec son appel, le PDG veut gagner du temps et continuer à écarter Patience Dabany, notamment jusqu'à son prochain congrès.

Du côté du parti, on attend de voir ce que donnera l'appel, ajoutant que d'autres exceptions ont été soulevées.