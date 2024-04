Maroc: OCDE - Participation du pays à la Réunion ministérielle sur les politiques de science et de technologie

Paris — Les travaux de la Réunion ministérielle sur les politiques de science et de technologie de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ont démarré, mardi au siège de l'Organisation internationale à Paris, avec la participation du Maroc.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Abdellatif Miraoui, conduit la délégation marocaine à cette réunion, placée sous le thème "Défis partagés, actions transformatives".

Cette réunion, présidée par la France, et co-présidée par l'Autriche, la Colombie, la Corée, la Norvège, l'Espagne et la Suisse, a pour objectifs d'esquisser des actions transformatives en science, technologie et innovation, pour accélérer les transitions vers davantage de durabilité, intégrer des valeurs communes dans la gouvernance de la science et des technologies émergentes, et conforter le rôle de la coopération internationale afin de relever les défis mondiaux.

"Cette rencontre vise à développer un agenda concerté et pragmatique en matière de science, de technologie et d'innovation", a indiqué la ministre française de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, dans un message de bienvenue.

Les participants à cette réunion oeuvreront à l'élaboration d'une déclaration axée sur l'action, incitant les principaux acteurs à adopter une politique de recherche et d'innovation ambitieuse face aux défis environnementaux et qui "nous porte à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable, notamment concernant les Océans", a-t-elle ajouté.

Face aux différents défis mondiaux, au premier rang desquels le changement climatique, la sauvegarde de la biodiversité ou la gestion durable des ressources, cet événement, qui réunit des ministres et des représentants de haut niveau des pays membres et non-membres de l'OCDE, ainsi que des organisations internationales, permet aux différentes délégations internationales de rapprocher leurs stratégies transformatrices dans les domaines scientifiques, technologiques et de l'innovation.

Cet événement de deux jours constitue aussi une occasion de mettre en oeuvre "un programme d'actions transformatives en matière de STI" (Science, technologie, innovation), axé sur les transitions durables.