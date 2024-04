Afrique: Le concours 'Annaba Film Industry', une expérience pionnière pour accompagner les jeunes cinéastes au Festival du film méditerranéen

ANNABA — Le concours "Annaba Film Industry", organisé en marge du 4ème Festival du film méditerranéen, à Annaba (24-30 avril), sera une "expérience pionnière" pour découvrir de nouveaux talents et accompagner les jeunes cinéastes, ont indiqué, mardi les organisateurs.

Dans le cadre de cette compétition qui reflète, selon la même source, la volonté de ce festival méditerranéen de devenir un "contributeur de l'industrie cinématographique", pas moins de 12 productions, dont 7 algériennes, ont été sélectionnées pour y participer.

Cette manifestation culturelle donnera également lieu à un programme de formation sous forme de sept ateliers destinés à former 70 jeunes aux métiers de l'industrie cinématographique (production, réalisation, bande sonore, direction photo, direction d'acteurs et écriture de scénario), en plus d'un master class qui leur permettra d'interagir et de s'imprégner des expériences de grands noms dans les domaines de la musique de film et de la production cinématographique, notamment celles du musicien international algérien, Safi Boutella, et du producteur, italien Daniele Urciuolo.

Le festival comprend, également, un programme destiné à mettre en valeur le cinéma féminin méditerranéen à travers la projection de 5 films dont "Les filles d'Olfa" de la tunisienne, Kaouther Ben Hania, en plus de projections spéciales consacrées au cinéma palestinien avec un total de sept courts-métrages.

Le jury de la compétition officielle du 4ème Festival du film méditerranéen d'Annaba, présidé par le réalisateur turc, Nuri Bilge Ceylan, lauréat de nombreux festivals internationaux, jugera 46 films, dont 14 longs-métrages, 17 courts-métrages et 15 films documentaires.