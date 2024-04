Algérie: Coupe d'Algérie de cyclisme sur route - Victoire en CLM de Mansouri en seniors et Hamzioui en juniors

BISKRA — Le contre-la-montre individuel de la Coupe d'Algérie 2024 de cyclisme sur route, disputé mardi à Biskra (Sud-Est) a été remporté par Salah Hamzioui (MC Alger) chez les juniors et Hamza Mansouri (Madar Pro-Cycling Team) chez les seniors.

La course des seniors s'est déroulée sur une distance de 19,8 kilomètres et Hamza Mansouri a été le premier à franchir la ligne d'arrivée, avec un chrono de 26 minutes 15 secondes et 44 centièmes, devant Nasr-Allah Essemiani (Club de Dély Brahim), entré en deuxième position avec un chrono de 27:01.71, au moment où Hamza Yacine, sociétaire du Madar Pro-Cycling Team, s'est contenté de la troisième place, avec un chrono de 27:01.73.

La course des juniors s'est déroulée, également, sur une distance de 19,8 kilomètres et Hamzioui l'a bouclée en 28 minutes, 14 secondes et 94 centièmes, devançant ainsi Mohamed Amine Hamzaoui, du Club de Bir Touta, entré en deuxième position, avec un chrono de 28:54.48, alors que Mohamed Abdeldjalil Boutebba, du club local Union El Kantara, a pris la troisième place, avec un chrono de 29:04.99.

Au total, 75 cycliste (messieurs), représentant 19 clubs, de différentes wilayas d'Algérie ont pris le départ de ce contre-la-montre individuel (juniors / seniors).

Mercredi matin aura lieu la deuxième étape de cette Coupe d'Algérie de cyclisme sur route, et elle consistera en une course en ligne, prévue sur un circuit fermé dans la ville d'El Kantara.

"Les juniors seront appelés à parcourir 94.6 km, alors que les seniors devront en faire 111.8 km", ont détaillé les organisateurs dans un communiqué.

Les épreuves des (seniors/dames), initialement prévues en même temps que celles des messieurs, ont été reportées à une date ultérieure pour des raisons organisationnelles.