Algérie: Ecole des cadets de la Nation de Blida - Une formation scientifique de haut niveau et des succès consécutifs

BLIDA — L'école des cadets de la Nation "Chahid Zemit Hamoud", de la 1ère région militaire (1ére RM) à Blida, assure une formation académique de haut niveau et une prise en charge totale des cadets, qui se reflètent par d'excellents résultats académiques obtenus à chaque fin d'année scolaire, a affirmé, mardi, le commandant de cet établissement de formation.

Lors d'une visite guidée organisée, aujourd'hui, au profit des représentants des médias nationaux à cet établissement scientifique, le responsable militaire a précisé que cette école, qui compte environ 558 cadets, dont 172 cadettes, issus de différentes wilayas du pays et qui étudient au secondaire, constitue un maillon essentiel dans le système de formation de l'Armée nationale populaire (ANP).

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du plan de communication de l'ANP et en soutien au lien armée-nation, a permis de s'enquérir de toutes les capacités matérielles et moyens pédagogiques nécessaires dont dispose l'école pour une formation parfaite des cadets à tous les niveaux: scientifique, intellectuel et physique, ce qui transparait à travers les résultats scolaires positifs enregistrés.

L'école réalise à chaque fin d'année scolaire, un taux de réussite au Baccalauréat entre 98 et 100%, un taux qui reflète l'efficacité de la méthode d'enseignement adoptée, sachant que le nombre d'étudiants ne dépasse pas 16 par classe, en sus du souci d'assurer une ambiance conviviale qui compense leur éloignement de leurs familles, selon les précisions fournies aux journalistes.

La délégation de journalistes a, par ailleurs, visité les différentes structures de l'Ecole, un des acquis les plus importants dont s'est doté le système de formation de l'ANP, à l'instar de la bibliothèque qui dispose de près de 28.000 publications dans les domaines scientifique, culturel et intellectuel, outre le groupe pédagogique, le complexe sportif, la clinique médicale qui assure la prise en charge sanitaire des cadets tout au long de leur cursus scolaire, et la résidence des cadets.

Cette structure de formation qui se veut un prolongement de l'école des cadets de la Révolution, adopte le même programme d'enseignement et le même volume horaire appliqué par le ministère de l'Education nationale, et est placée sous sa tutelle et celle du ministère de la Défense nationale. Les cadets sont encadrés par des enseignants compétents délégués par le ministère de l'Education et suivent un programme de formation paramilitaire pour leur enseigner les règles fondamentales de discipline et les valeurs nationales et de l'éthique militaire.