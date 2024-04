Algérie: Sidi Bel Abbes - Transformer le théâtre universitaire en un produit commercialisable

SIDI BEL ABBES — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a mis l'accent, mardi à Sidi Bel Abbes, sur l'importance de faire du théâtre universitaire "un outil pour transformer les idées innovantes des étudiants en produits commercialisables".

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail dans la wilaya pour superviser la clôture de la 14ème édition du Festival du théâtre universitaire "Mahieddine Bouzid ", le ministre a indiqué qu' " il existe des indices qui montrent que le théâtre universitaire deviendra un outil pour servir la culture et transformer les idées innovantes des étudiants en produits commercialisables où le marché rencontre l'art et la culture, à travers le théâtre universitaire".

M. Baddari a ajouté que "ce que nous avons vu, aujourd'hui au théâtre de l'Université de Sidi Bel Abbes, représente un terrain fertile pour la solidarité nationale et la tolérance, pour la transmission des cultures de la société algérienne d'une génération à l'autre, pour construire une Algérie nouvelle et s'ouvrir à l'environnement économique et social, à travers plusieurs activités, qu'elles soient scientifiques ou artistiques".

Le ministre a souligné que dans le cadre de la convention paraphée avec le ministère de la Culture et des Arts, 115 ateliers d'enseignement et de pratique de théâtre seront ouverts au niveau de toutes les universités du pays, en vue d'accompagner les énergies juvéniles et donner aux étudiants l'occasion de mettre en exergue leurs talents, énergies créatives et innovantes sur la scène culturelle.

Le ministre a souligné que "conformément au 41ème engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'Université algérienne représente la locomotive dans le domaine innovant, créatif, scientifique, technologique, artistique et humain, ce qui la place à un endroit de savoir et de créativité ".

M. Baddari a entamé sa visite au niveau du campus universitaire de l'université "Djillali Liabes" de Sidi Bel Abbes, où il a visité le chapiteau des représentations des établissements universitaires, l'exposition organisée au hall de la bibliothèque, comportant des stands des universités, à l'instar de thèses de doctorat, des ouvrages d'universitaires sur le théâtre, outre des tableaux d'art et de sculpture produits par des étudiants des départements de l'université et ses contributions dans l'animation culturelle et artistique. Il a aussi inspecté les clubs du théâtre universitaire et a assisté aux ateliers d'interprétation et d'écriture dramatique au niveau de la bibliothèque.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique présidera, mardi soir, la cérémonie de clôture de la 14ème édition du Festival national du théâtre universitaire " Mahieddine Bouzid " où les dix troupes participantes seront honorées, en assistant à la représentation théâtrale primée du prix de la meilleure représentation complète et devra aussi honorer la famille de l'artiste le défunt Mahieddine Bouzid, le jury et les encadreurs des ateliers.