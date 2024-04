Madagascar: RNT12 A - Début des travaux de bitumage sur le tronçon Taolagnaro Ebakika

Lentement mais sûrement, la réhabilitation de la Route Nationale Temporaire 12 A avance. Sur le tronçon Taolagnaro-Ebakika, d'une longueur de 45 kilomètres, l'entreprise chinoise de travaux publics, China Railway 18th Bureau commence les travaux de bitumage.

Des travaux répondant aux normes imposées par le ministère des Travaux publics selon l'entreprise titulaire du marché.

Phase importante.La première section d'essai de bitumage se trouve plus exactement sur la PK 26, sur une longueur de 200 mètres, une largeur de 7,4 mètres et d'une épaisseur de 5 centimètres. « C'est une phase importante du projet », précise China Railway 18th Bureau qui mise sur son expérience pour réaliser des travaux de qualité.

« Tout est fait pour garantir le bon déroulement des travaux de pose de la section d'essai, et notre département du projet suit à la lettre les principes de gestion de la construction axés sur la précision et la normalisation », indique la société chinoise qui a par ailleurs procédé à une planification méthodique des travaux. « Nous avons déployé scientifiquement, et établi des mesures spéciales de sécurité et d'assurance-qualité. La sécurité est également pour nous, une priorité et des réunions techniques à ce sujet sont organisées régulièrement ».

%

D'ailleurs le principe de travail chez China Railway est « suivre de près, presser doucement, haute fréquence et faible amplitude ». Et ce, « avec une surveillance stricte de bout en bout par le personnel de construction sur site, afin de garantir la haute qualité de la pose de l'asphalte ».

Multiples défis. Ce projet est, en tout cas, un important axe routier reliant les villes de Tolagnaro et d'Ebakika dans le sud-est de Madagascar, sur une distance totale d'environ 45 kilomètres.

« Depuis le début du projet, malgré les multiples défis tels que l'expropriation le long de la route, le remplacement des terres cultivées par des rizières, la longue saison des pluies et la fréquence élevée du paludisme, le département du projet a surmonté les difficultés, s'engageant pleinement et saisissant fermement la période cruciale de construction, assurant ainsi une progression stable du projet ».

Jusqu'à présent, à l'exception de certaines sections non démolies, 30 kilomètres de terrassement et 15 kilomètres de couche de base ont été achevés le long de la route, ainsi que la construction de plus de 60 ouvrages hydrauliques et de 18 fondations de ponts.

L'on attend de ce projet une nette amélioration de la circulation des personnes et des biens puisque la durée du trajet de 45 km, passera de 4 heures à seulement 40 minutes. Ce qui stimulera considérablement les échanges socio-économiques dans cette région réputée pour ses potentiels agricoles, industriels et touristiques.