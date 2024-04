Afrique: Tennis de table - Championnat d'Afrique de l'Est - Les hommes en or, les dames au pied du podium

Lino, Fabio, Antoine et Stephen sont montés sur la plus haute marche du podium des championnats d'Afrique de l'Est à Kampala.

Ils l'ont fait. L'équipe masculine malgache de tennis de table a remporté, hier, le titre de championne d'Afrique de l'Est à Kampala, en Ouganda. Ils ont facilement vaincu les Ougandais en finale par 3 victoires à 0. Antoine Razafiniarivo, qui a commencé le match, a battu Jonathan Senyonga en 3 sets à 0 (11/5, 11/8 et 11/9). Fabio Rakotoarimanana n'a pas rencontré de difficultés pour se débarrasser de Joseph Sebatindira en 3 sets (11/3, 11/7 et 11/9).

Stephen Ravonison a conclu les rencontres en venant à bout de son adversaire, Samuel Ankunda, en cinq sets. Stephen a remporté le premier set 11 à 8 avant que Samuel n'égalise à un set partout. Le pongiste a de nouveau pris l'avantage, mais son adversaire est parvenu à recoller, égalisant, à nouveau, à deux sets partout. C'est au cinquième set, par 11 à 9, que le Malgache a scellé la victoire, offrant ainsi la médaille d'or à son équipe. En demi-finale, les pongistes malgaches ont éliminé les Djiboutiens par 3 victoires à 0. La médaille de bronze est revenue aux Mauriciens, qui ont battu les Djiboutiens.

En revanche, les filles ont échoué au pied du podium. L'équipe de Karen a perdu en finale de bronze contre les Rwandaises par 2 victoires à 3. En demi-finale, elles se sont inclinées contre les Ougandaises par 3 victoires à 0. Une fois le tournoi par équipe terminé, les participants ont immédiatement entamé les épreuves individuelles.

Les hommes ont tous remporté la victoire : Antoine a gagné par forfait contre le Comorien Ali Mzembaba, Fabio Rakotoarimanana a battu le Mauricien Soham en 3 sets à 0, Stephen a battu le Rwandais Blaise en 3 sets à 1, et Zo Razafindralambo s'est imposé en 3 sets à 1 contre Immanuel Wanjala. Chez les dames, Karen a remporté une victoire par forfait contre l'Ethiopienne Dejene. Tina Andriantahina et Rotsy Razafimahatratra ont toutes deux perdu et ont été éliminées de la compétition.