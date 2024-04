Madagascar: Stand up - Joely se livre dans « Mbola Mijoro »

On l'a connu poète, mais ce sont surtout ses vidéos sur sa page « C'est du Joely » qui l'ont révélées aux internautes. Voilà maintenant quatre ans que Andrianina Rajoelisoa a sa place dans le monde virtuel de beaucoup de Malgaches d'ici et d'ailleurs.

Influenceur et stand-upper, Joely, de son nom de scène, sera sur les planches du théâtre Traversière le 4 mai. Intitulé « Mbola mijoro », ce spectacle accueillera environ 280 personnes. Une rencontre très attendue à tel point qu'il ne reste plus que quelques places de libres.

« Je suis à mon deuxième spectacle à Paris après deux ans de présence sur le net. J'ai choisi le titre en référence au stand up, au sens premier du terme, mais aussi au fait que je tiens sur mes deux jambes après tout et malgré tout », relate-t-il. Ce sera donc l'occasion de découvrir son univers. Ayant plus d'une corde à son arc, l'artiste dévoile plusieurs facettes de son cru. Un show malgache pour la diaspora, histoire de se connecter aux sources pour celle-ci.

Déclinant plusieurs personnages, ses vidéos se parent d'humour décalé et parfois absurde mais toujours dans le vrai. D'autant plus que les sujets tournent essentiellement sur les actualités malgaches. Très à l'affût de ce qui se passe dans la Grande île, il aborde des sujets un tantinet anodins mais tellement évidents et courants dans la vie de tous les jours.

%

De l'humour noir la plupart du temps mais à travers les voix des personnages comme le duo « Rondro sy Seheno », le fameux Joely kely ou encore Madame Clara, le message passe comme une lettre à la poste. Tantôt, ses blagues sont crues mais amènes. Avec un parcours comme le sien, l'écriture a toujours été son art et son arme. Selon ses dires, son travail repose sur l'écriture.

Voulant explorer d'autres univers artistiques, ses vers et proses mènent ses inconditionnels à sourire, à penser et à découvrir ses convictions, ses engagements et ses principes entre les lignes. De même, il emploie d'autres médiums et s'essaye à d'autres disciplines en restant proche du public. Communicateur de formation et artiste dans l'âme, Joely veut bien tâter le septième art, mais en attendant de le voir sur le grand écran, rendez-vous en salle de spectacle.