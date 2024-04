Madagascar: Prix Pierre CASTEL - Edition 2024 - Inscription clôturée ce jour

Dernière ligne droite pour participer au Prix Pierre Castel cette année. L'inscription à l'édition 2024 de ce Prix reste encore ouverte ce jour. Ce concours est ouvert depuis le 1er mars dernier aux jeunes entrepreneurs de nationalité malgache, âgés de 18 à 45 ans, résidant à Madagascar et opérant dans le secteur agricole et industriel sur le territoire national.

En tant que filiale, STAR partage l'objectif principal du groupe CASTEL, initiateur du Prix, qui est de soutenir l'entrepreneuriat local pour mettre en place une solution pérenne propice à la durabilité des systèmes alimentaires sur le continent africain. Les projets retenus bénéficieront d'un soutien financier et d'une formation qui pourront forger et renforcer leur capacité à faire face aux enjeux inhérents au secteur agricole et agroalimentaire local et international.

Le premier lauréat se verra décerner un prix de 15 000 euros, un parrainage et un programme de coaching. Quant au deuxième lauréat, il recevra 10 000 euros, en plus du programme de coaching. Enfin, les candidats de la troisième à la sixième place bénéficieront de formations entrepreneuriales certifiantes en e-learning avec le Centre de Commerce International de Genève (ITC) et une participation directe au Prix Jeunes Espoirs.

Les inscriptions peuvent se faire directement sur le lien http://candidature-prix-pierre-castel.com/ ou https://forms.gle/MxtBBrwbsLaFsopf6 .« Nous invitons chaque candidat qui ont déjà envoyé leur projet de bien vérifier leur candidature avant la date butoir des inscriptions, afin de s'assurer qu'il/elle a bien reçu le mail de confirmation d'enregistrement », a souligné Madame Fanou Raveloarison, responsable communication institutionnelle et RSE.