Madagascar: Projet PADAP - Réhabilitation de 76 barrages hydro-agricoles

Le projet PADAP (Projet Agriculture Durable par une Approche Paysage) vise à augmenter la productivité agricole en lien étroit avec une gestion durable des ressources naturelles dans les paysages sélectionnés.

« Mis en oeuvre depuis 2019, ce projet sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, et financé par l'IDA, le GEF et l'AFD touche à sa fin. Il est exécuté dans quatre régions et cinq paysages, à savoir les régions Analanjirofo, Boeny, SAVA et SOFIA », a évoqué Herinarivo Razafindralambo, le coordinateur technique de ce projet, lors de l'atelier de clôture de celui-ci, hier à l'hôtel Carlton.

Rendements augmentés. De nombreuses réalisations de ce projet ont été énumérées à cette occasion. A titre d'illustration, 76 barrages hydro-agricoles ont été réhabilités et rénovés, 214 km de canaux ont été bétonnés.

Ce qui a permis d'irriguer 3 315 ha de périmètres. En outre, 10 ponts ont été reconstruits et 77 km de pistes rurales ont été réhabilitées dans le but de faciliter la libre circulation des paysans et l'évacuation de leurs produits agricoles vers les marchés. Pour Marovoay, 7 300 ha de périmètres ont été aménagés. Dans le cadre de l'intensification de l'agriculture, des semences améliorées, des engrais et des intrants agricoles ont été distribués pour soutenir les agriculteurs à développer leur production.

Le projet est également intervenu dans la promotion des techniques agricoles améliorées auprès des paysans. « Comme résultat, les rendements de productivité du riz ont augmenté entre 5 tonnes et 5,5 tonnes/ha dans nos régions d'intervention contre une moyenne entre 2,5 tonnes et 3 tonnes/ha avant le projet », d'après les explications du coordinateur technique du projet.

Agro-écologie. Pour une pérennisation des actions, 289 paysans semenciers formés exploitent actuellement 191 ha et ont produit 198 tonnes de semences. En outre, 3 685 paysans adoptent la technique agro-écologie sur 976 ha.

À part la dotation en matériels et équipements agricoles pour une mécanisation de l'agriculture, 60 comités de gestion des matériels agricoles sont actuellement opérationnels au niveau des 5 paysages d'intervention. Par ailleurs, le projet a misé sur le reboisement et la restauration forestière.