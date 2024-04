Madagascar: Trail du Volcan - Mamie Andrianirina, fin prêt !

Mamie Ravoson Andrianirina, le champion du semi-marathon en titre, est prêt à participer à la 9e édition du Trail de Volcan à La Réunion. L'Ultra Trek des Collines sacrées (UTCS) lui a offert cette opportunité après son excellent chrono de 11h02mn55sec sur 122 km en novembre dernier.

Cet événement se déroulera le 1er mai dans la région du Volcan au départ de Bourg Murat, et couvre une distance de 21 km avec un dénivelé positif de 1 400 mètres. Il n'attend plus que son départ prévu pour ce dimanche. Bien que ce soit sa toute première participation au Trail du Volcan, Mamie vise un chrono de moins de 1h50mn pour monter sur le podium. Il devra affronter des concurrents aguerris des autres îles voisines sur ce trail court. Sa détermination physique et mentale, combinée à son entraînement assidu, lui donne une excellente chance de réussir.

« Je n'attends que ce rendez-vous », a-t-il déclaré. Pourtant, ce sera sa quatrième course sur le sol réunionnais, notamment après le trail de Villèle, le meeting et le Grand Raid Zembrocal. Après cette sortie, Mamie Andrianirina enchaînera avec le Challenge 134 km de l'UTOP qui se déroulera le 9 mai. Le 1er juin, le champion du Trail d'Ibity retournera à La Réunion pour le 1er trophée de l'Océan Indien.

Il sera invité à courir sur une distance de 70 km avec un dénivelé positif de 2 800 mètres, en tant que vice-champion du Trail de Rodrigues et détenteur du record de Zembrocal de 40 km lors du Grand Raid. En plus d'être un coureur accompli, Mamie Ravoson Andrianirina est également l'organisateur de la Course On du Lac Itasy (COLI Ampefy). La première édition de cette course, qui a eu lieu le 13 avril dernier, a connu un grand succès, notamment en termes de professionnalisme.