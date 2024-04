Madagascar: Jusqu'à 5 examens blancs du CEPE dans des écoles privées, jusqu'au jour J

Les épreuves du CEPE 2024 se tiendront dans exactement 55 jours. Soit moins de deux mois pour les élèves pour se tenir prêts à affronter ce premier examen officiel de leur vie d'écolier.

Des sessions d'examens blancs pour mettre les élèves en condition pour affronter, le moment venu, les épreuves du CEPE, et pour permettre d'évaluer le progrès des élèves dans leur apprentissage. Un certain nombre d'établissements ont déjà fait passer des examens blancs à leurs élèves. L'issue de ces examens blancs permettent aux directeurs d'établissement et aux enseignants de procéder aux remédiations en fonction des performances des élèves-candidats au CEPE.

Dans certains établissements privés, jusqu'à cinq examens blancs sont tenus durant l'année scolaire pour les élèves de 7e. « Dans notre établissement, le premier examen blanc du CEPE se tient généralement en janvier, au terme du second bimestre. Ensuite, nous tenons une session d'examen blanc par mois jusqu'à l'examen officiel », indique une directrice d'école privée à Antananarivo, soulignant que cela permet aux élèves de se mettre en situation, d'une part, et de redresser la barre à temps, d'autre part, en cas de performance peu satisfaisante ou moyenne. Pour cet établissement, les programmes scolaires en classe de 7e sont généralement terminés au début du troisième trimestre, hormis pour quelques matières comme la géographie et la Science de la vie et de la Terre (SVT) dont les contenus des programmes sont assez longs. « L'achèvement du programme début avril permet aux enseignants de se consacrer aux révisions pendant quasiment trois mois dont six semaines de révisions intensives ». Pour les établissements confessionnels, des examens blancs communs sont généralement prévus. A noter qu'au sein de l'éducation catholique, indépendamment des examens blancs, des épreuves de CEPE catholique sont, par ailleurs, organisées depuis plusieurs années maintenant. Un examen propre à l'éducation catholique qui n'exempte par les élèves de passer le CEPE officiel.

Dans les établissements scolaires publics, une à deux sessions d'examens blancs du CEPE sont généralement prévues. Ces sessions ont lieu entre le mois de mars et le mois de mai chaque année, en fonction des organisations au sein des circonscriptions scolaires et des zones d'administration pédagogique.