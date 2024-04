Madagascar: Digitalisation - Les entreprises incitées à migrer vers le Cloud

Un événement intitulé « Matinale digitale » a été organisé hier par l'Optimada en partenariat avec Sage à l'hôtel Carlton à Anosy.

C'était une occasion pour l'Intégrateur SAGE de référence à Madagascar de présenter les innovations technologiques en matière de digitalisation de la gestion de l'entreprise et de l'automatisation des traitements comptables, des ressources humaines et commerciales ainsi que de la dématérialisation. « Notre objectif consiste à optimiser les outils informatiques au service des entreprises », a expliqué Tiana Randrianasolo, gérant d'Optimada, une société de gestion créée en 2002, composée d'une équipe de jeunes et revendeur des produits et services Sage à Madagascar.

Etant donné que le pays doit suivre l'évolution technologique, « Nous avons ainsi incité les entreprises à migrer vers le Cloud qui est un ensemble de serveurs hébergeant des logiciels et des applications et auquel on peut accéder via Internet, si chacune dispose d'un serveur local. Il parle également de l'intelligence artificielle », a-t-il poursuivi.

Meilleure sécurité. Une démonstration de l'application en Cloud a ainsi eu lieu dans le cadre de cette « journée portes ouvertes », organisée par l'Optimada en partenariat avec Sage. Des échanges d'expériences avec certaines entreprises utilisateurs, ne sont pas en reste. Les entreprises malgaches ont encore le choix d'héberger localement leurs données sur un serveur ou bien d'opter pour le Cloud qui procure de nombreux avantages.

À titre d'illustration, cette solution offre une meilleure accessibilité, mobilité et une flexibilité ainsi qu'une sécurité contre toute forme de cyberattaque, de perte de données ou de vol ou piratage industriel. En outre, on peut consulter les données à tout moment avec une fluidité de connexion, et ce, depuis n'importe quel appareil.

Pilotage des entreprises. Par ailleurs, Tiana Randrianasolo, le gérant de l'Optimada a soulevé l'importance de la digitalisation de la gestion d'entreprise et l'enjeu de la dématérialisation et de l'automatisation des traitements des données. « Ce qui permettra d'assurer le pilotage des entreprises par leurs dirigeants tout en facilitant les traitements des opérations au quotidien pour les responsables. La visibilité des chiffres pour l'Etat et les organismes sociaux comme la CNaPS, n'est pas en reste », a-t-il conclu.