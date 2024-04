Madagascar: UNICEF - Gilardy Totozandry nommé « youth advocate »

Tianarivelo Gilardy Totozandry, âgé de 20 ans, rejoint UNICEF Madagascar en tant que Youth Advocate. La signature de l'accord de collaboration s'est déroulée en présence d'Etleva Kadilli, Directrice Régionale de l'UNICEF pour la Région de l'Afrique orientale et australe, actuellement en visite à Madagascar et de la Représentante de l'UNICEF à Madagascar, Christine Jaulmes.

La nomination vient en reconnaissance de son engagement remarquable en faveur des droits des enfants, notamment ceux des personnes atteintes d'albinisme. Gilardy est un défenseur actif des droits des personnes atteintes d'albinisme. Il a pris la parole pour la première fois lors d'une conférence TEDx pour enfants, organisée par l'UNICEF Madagascar à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance en 2020.

Intitulé « Moving Mountains », cet événement lui a permis de partager son propre parcours en tant que personne atteinte d'albinisme et de plaider pour la protection des droits des personnes touchées par cette condition. « Chaque enfant a une voix et a le droit d'être entendu. Je suis honoré de rejoindre l'UNICEF en tant que Youth Advocate et de contribuer à faire avancer la cause des enfants et des jeunes vivant avec un handicap et atteints d'albinisme », a déclaré Gilardy.