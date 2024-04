Madagascar: FMF - La Fédération remplace son SG et son DAF

Prévisible. La nouvelle équipe de la Fédération malgache de football (FMF) élue au mois d'octobre 2023 et présidée par Alfred Randriamanampisoa, a finalement décidé de remercier deux responsables clés au sein de l'administration de l'instance nationale du ballon rond malgache.

Après plus de six mois à la tête de la Fédération et des mois d'hésitation, Alfred Randriamanampisoa et ses collaborateurs ont procédé au remplacement des responsables de la gestion de la Fédération. L'ancienne secrétaire générale (SG), Ranja Mahatovo, protégée de Raoul Harizaka Rabekoto, a été remplacée par une nouvelle tête, peut-être une personne de confiance du patron du football malgache, Larah Nanou Rasolonjatovo, encore peu connue dans le domaine. Le poste de directeur administratif et financier (DAF) a été confié à une personne qui a déjà assume une responsabilité au sein de l'administration de la Fédération, Miranto Fenosoa.

La passation entre la secrétaire générale sortante et son successeur, ainsi que celle entre l'ancien DAF et son remplaçant, s'est tenue en toute discrétion vendredi. Comme d'habitude, les informations ont été verrouillées à fond. Les quelques responsables joints par téléphone ont préféré ne pas donner de précisions sur les noms ainsi que sur le parcours des nouveaux nommés. Une telle nomination devrait normalement passer par un appel à candidatures avant de procéder au dépouillement des dossiers et à la sélection des nouveaux responsables.