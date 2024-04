Madagascar: Fiscalité et ressources humaines - Des solutions digitales proposées aux entreprises

Des logiciels de gestion d'entreprises ont été créés par Optimada. Cette initiative a vu le jour, dans le but d'alléger les activités des entreprises.

Bientôt, la gestion des entreprises se fera-t-elle sans papiers ? Optimada lance des nouveaux logiciels de gestion d'entreprises, qui permettent d'héberger sur Internet les données de tout type d'établissement. Il s'agit de « Sage Partner Cloud », un outil qui permet de gérer à distance les activités des entreprises hébergées. Il y a également l'outil comptable Sage, un logiciel qui facilite la comptabilité, beaucoup plus adapté aux petites entreprises.

Ces deux logiciels permettent, in fine, de gérer les moindres détails administratifs d'une société, le tout en temps réel et n'importe où, moyennant un accès à Internet. Optimada, une société spécialisée en logiciels de gestion de ressources humaines, revendeur conseil et centre de compétence Sage, fait savoir qu'il s'agit « d'une solution digitale pour les entreprises. Celles-ci ont besoin de gérer efficacement leur temps, ainsi que les activités de leurs salariés ».

À la lumière des explications fournies par Tiana Randrianasolo, propriétaire-gérant de la société Optimada, il est beaucoup plus facile de diriger les opérations des entreprises en temps réel via le Cloud. « En utilisant ces solutions digitales, les activités des entreprises seront allégées. Elles verront également leur situation fiscale régularisée périodiquement, en même temps que les moindres détails relatifs à la gestion de l'entreprise, le tout dans un espace digitalisé.

%

Il ne sera plus nécessaire de disposer d'un vaste espace de stockage tel que les archives, car tout sera digitalisé et entreposé dans les serveurs du Cloud », concède ce représentant de la société lors de la matinale digitale, une journée porte ouverte qui s'est tenue hier au Carlton Anosy. Elles permettent aussi plus d'autonomie et d'efficacité, surtout pour les petites entreprises, formant une grande partie du tissu économique local. Selon les responsables d'Optimada, près de 60% des entreprises locales utilisent déjà l'outil de gestion « Sage ». Elles sont formées par les Petites et moyennes entreprises, mais il y a également des grandes sociétés dans le rang.

Une nécessité

Les activités comme le pointage, le planning, les CV, le calendrier, les dossiers, les affiliations, les remboursements et autres des salariés peuvent ainsi se faire avec zéro papier, ou presque. Les coûts liés à l'énergie diminueront pour les entreprises hébergées, et le temps imparti à la gestion des opérations courantes sera également réduit.

Plusieurs entrepreneurs et start-uppers ont participé aux activités, animant ainsi la séance de discussions sur l'avenir de la dématérialisation des entreprises. Les entreprises en sont conscientes, passer par le digital n'est plus une option. C'est désormais une nécessité. Une réalité révélée au grand jour par la crise sanitaire du Covid-19, pendant laquelle les entreprises ont dû procéder au télétravail. Un casse-tête pour les gérants de société et les responsables des ressources humaines.