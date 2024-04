Algérie: Festival national du théâtre universitaire 'Mahieddine Bouzid' - La pièce 'Moutaham' de l'université de Sidi Bel Abbes décroche le prix de la meilleure représentation complète

SIDI BEL ABBES — La pièce théâtrale "Moutaham" (accusé) de l'université de Sidi Bel Abbes a décroché le prix de la meilleure représentation complète, dans le cadre de la 14ème édition du Festival national du théâtre universitaire Mahieddine-Bouzid, qui a pris fin au théâtre régional de Sidi Bel Abbes, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari.

Intervenant à l'occasion de la cérémonie de clôture, organisée dans la soirée du mardi, le ministre a salué "le rôle joué par les étudiants d'avant-garde à travers le théâtre, l'art, la culture et leur contribution efficace à l'édification de l'Algérie nouvelle", notant que "les oeuvres de différentes régions du pays, en compétition à cette manifestation culturelle, ont permis de mettre en relief la diversité du patrimoine culturel et artistique dont l'Algérie recèle".

Ce festival, organisé six jours durant au Théâtre Régional et à l'Université "Djilali Liabès" de Sidi Bel Abbes, a vu entrer en compétition, dix représentations théâtrales. Le jury a salué le niveau des oeuvres présentées par les troupes participantes, sous divers aspects, et a également appelé à "institutionnaliser ce Festival national de théâtre universitaire et l'organiser annuellement dans diverses universités du pays.

Il a également exhorté les intervenants dans ce champ à enrichir et à diversifier les représentations du point de vue de la forme et du contenu, tout en mettant en avant les talents prometteurs, avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts pour l'animation culturelle en milieu universitaire, qui a permis l'émergence des énergies créatives chez les étudiants et fournir des espaces pour encourager l'échange culturel entre différentes universités.

Le recteur de l'université "Djillali Liabès" de Sidi Bel Abbes Bouziani Merahi a souligné, pour sa part, que les représentations, qui ont pris part à cette manifestation culturelle, ont été promues à un niveau professionnel dans différents domaines en termes de mise en scène, du son et de l'interprétation.

Le wali de Sidi Bel Abbès, Samir Chibani, a souligné, à cette occasion, que cette édition s'inscrit dans le cadre des activités enregistrées dans la wilaya, qui se distingue par la richesse de l'apport intellectuel et littéraire et intervient pour confirmer sa place en tant que pôle de rayonnement culturel.

La cérémonie de clôture de la quatorzième édition du Festival national du Théâtre universitaire "Mahieddine Bouzid" a honoré les dix troupes participantes et la représentation théâtrale couronnée du prix "Meilleur spectacle complet" et du meilleur rôle masculin et féminin, en plus d'honorer la famille du regretté artiste Mahieddine Bouzid, le jury et les animateurs des ateliers.