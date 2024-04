Madagascar: Prévention d'inondations - Curage des canaux à Antananarivo

L'assainissement de la ville d'Antananarivo se poursuit. Cette semaine, le défi de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) est le curage des canaux d'évacuation.

L'opération a été lancée à Besarety hier. "Notre objectif est de transformer la ville d'Antananarivo, pour qu'elle fasse partie des villes modèles dans l'océan Indien", lance le Président de la délégation spéciale d'Antananarivo, Richard Ramanambitana, dans le cadre du lancement de ces travaux de curage.

Des travaux de curage ont lieu dans les six arrondissements. À Andohan'Analakely, devant le RM1 jusqu'à Tahala Rarihasina, pour le premier arrondissement. Entre le CEG Ambohimiandra et Atome, dans le deuxième arrondissement. Dans le troisième arrondissement, le curage s'effectue à Rasalama et à Besarety. Les curages des canaux commencent à Anosibe, devant le bâtiment de l'entreprise Colas, jusqu'à Anosibe, près de la pharmacie Volahanta, dans le quatrième arrondissement.

Dans le cinquième arrondissement, les travaux ont lieu à Andraisoro jusqu'à Tsarahonenana. Et dans le sixième arrondissement, les travaux de curage ont lieu à Ambodivonkely, à Andranomena et à Anosivavaka. "Ce n'est que le commencement. Le curage des canaux va se poursuivre chaque semaine. L'objectif est de prévenir les inondations", indique le Dr Marie Lucienne Domoinamalala, directrice de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène auprès de la CUA.

D'autres projets de curage seront mis en oeuvre avec le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, notamment celui à Andravoahangy.