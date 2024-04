Madagascar: Protection de l'enfance - Un albinos, défenseur des droits des jeunes

Tianarivelo Gilardy Totozandry, un jeune albinos de 20 ans, a été nommé Youth Advocate de l'Unicef Madagascar pour la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme et vivant avec un handicap.

Une cérémonie de signature de l'accord de collaboration a eu lieu hier au Radisson Blu Ambodivona. Le jeune homme ambitionne de défendre les droits des personnes atteintes d'albinisme et vivant avec un handicap. Avec ce titre, Tianarivelo Gilardy Totozandry continuera à faire entendre sa voix pour les enfants, en particulier ceux ayant des besoins spéciaux, et à défendre leurs droits, que ce soit le droit à la protection, à la santé, à l'éducation ou à la participation.

«En tant que Youth advocate, je m'engage personnellement à porter la voix des enfants et des jeunes atteints d'albinisme et vivant avec un handicap, à sensibiliser tout notre entourage, que ce soit au niveau scolaire ou communautaire, sur les droits que nous pouvons revendiquer. Malgré tout, nous restons des êtres humains, et en tant que jeunes, nous sommes l'avenir de cette nation. Je vais utiliser tous les moyens qui me sont disponibles et nécessaires pour atteindre ces objectifs, avec le soutien de l'Unicef et des autorités concernées », a déclaré Tianarivelo Gilardy Totozandry, Youth Advocate de l'Unicef Madagascar. Des enfants ayant des handicaps physiques ont assisté à la cérémonie d'hier.

%

À Madagascar, « le droit des enfants est souvent bafoué. Si l'on considère seulement le droit à l'éducation, combien d'entre eux vont à l'école ? Le droit de se nourrir correctement, combien d'enfants mangent convenablement ? Combien sont protégés contre les dangers imminents comme le viol, car dernièrement nous entendons souvent parler de viols impliquant des mineurs.

Pourtant, l'Unicef élabore de nombreux programmes sur la protection des droits des enfants, tels que la distribution de kits scolaires et de nourriture, ainsi que diverses campagnes de sensibilisation », affirme Miorahasina Lorah Randrianiaina (Lorah Gasy), défenseur des droits de l'enfant au sein de l'Unicef Madagascar.

« Étant enfant, j'ai été victime de moqueries, d'insultes et de surnoms tels que «rejeton de fantôme». Les réactions de mon entourage me blessaient à l'époque, mais avec le temps, j'ai fini par m'adapter à cette situation. Je n'avais pas beaucoup d'amis, je restais souvent seul, mais mes parents, ma famille et mes amis m'ont toujours soutenu. Cela m'a permis de continuer à avancer, jusqu'à atteindre le point où j'en suis aujourd'hui », raconte le Youth Advocate.