Madagascar: Syndicat des industries - La consommation du «Vita Malagasy» à renforcer

Le Syndicat des Industries de Madagascar entend renforcer cette tendance, à travers la promotion du « Vita Malagasy » chez les consommateurs malgaches.

Faire du « consommer local » un mode de vie. « Les produits fabriqués localement n'ont rien à envier aux autres manufactures importées ». Voilà le constat de Tiana Rasamimanana, président du Syndicat des industries de Madagascar (SIM). Les initiatives de promotion des produits locaux se poursuivront cette année, des campagnes de sensibilisation et de communication sur les produits « Vita Malagasy » seront effectuées dans ce sens chez les membres de ce groupement professionnel.

D'après le patron du SIM, une partie des efforts déployés par l'association pour cette année ira dans ce sens : « Nous allons aider les membres du SIM dans la communication en vue de promouvoir le «Vita Malagasy» et le label « Malagasy ny antsika ». Les industriels doivent fournir des efforts communs pour éduquer la clientèle à consommer local », affirme Tiana Rasamimanana, en marge de l'assemblée générale annuelle du SIM qui s'est tenue hier au Carlton Anosy.

Promotion

Les campagnes menées par le Syndicat des industries se focalisent sur les Grandes et moyennes surfaces (GMS), les épiceries et autres supports d'informations populaires, notamment les réseaux sociaux. Ces sensibilisations ont débuté dans la région Analamanga en 2020. Il s'agit surtout d'animations pour promouvoir divers produits, surtout là où il y a le plus d'audience. Des jeux ont été organisés, par exemple, sur les réseaux sociaux récemment. Les animations auprès des points de vente se poursuivent également.

Ces campagnes de sensibilisation sont menées de concert avec le ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Le ministère de tutelle qui promeut aussi la production locale à travers son programme de pépinières industrielles One District, One Factory (ODOF). Un protocole d'accord signé entre les deux parties prévoit d'ailleurs une collaboration dans le cadre de la concrétisation du projet ODOF.

Depuis quelque temps, les consommateurs sont conscients de la qualité des produits manufacturés localement. Seul bémol, les prix.