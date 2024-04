Madagascar: Énergie - Tozzi Green répare les dommages causés par les travaux d'installation

L'entreprise Tozzi Green entreprend les démarches de compensation et de réparation des dommages directs et indirects causés par la construction de la centrale hydroélectrique (HPP) de Farahatsana et de ses installations.

Le bilan des travaux de réhabilitation réalisés a été présenté hier à Mahitsy. La centrale HPP Farahatsana alimente le Réseau Interconnecté d'Antananarivo via une ligne haute tension de 38 kilomètres jusqu'à la sous-station électrique d'Anosizato. Elle puise dans la rivière Ikopa et a une capacité totale de 136 GWh. Pendant les phases d'installation et de production, des habitations et des infrastructures domestiques ont été endommagées, entre autres, par le passage fréquent des engins.

Une réunion de consultation communautaire au préalable a eu lieu l'année dernière, entre le président-directeur général de Tozzi Green Madagascar, Davide Giachero, les autorités de la commune Ambohimasina Mahitsy et des environs, et les habitants, à la suite de laquelle il a été décidé que la société prendrait en charge la réhabilitation des maisons et infrastructures endommagées.

Les travaux de réhabilitation consistent à créer une ossature en béton armé pour stabiliser les bâtiments, réparer les fissures et améliorer l'aspect esthétique selon les principes de la politique de réinstallation. Des critères d'éligibilité et des modalités de compensation ont été élaborés en tenant compte des réalités locales.