Madagascar: Stand-Up - L'humoriste Joely Kely à l'assaut de la scène parisienne

Le deuxième spectacle de Joely Kely, stand-upper, comédien, humoriste et créateur de contenu malgache, prendra place sur la scène parisienne le 4 mai au Théâtre Traversière avec son spectacle intitulé « Mbola mijoro ».

Ancien journaliste de la TVM, Andrianina Rajoelisoa, plus connu sous le nom de « Joely Kely », l'humoriste malgache qui a conquis le coeur de milliers de fans sur Facebook en tant que créateur de contenu, reviendra à nouveau sur les planches parisiennes le 4 mai au Théâtre Traversière pour un spectacle de Stand-up malgache intitulé « Mbola mijoro ». « J'ai appelé ce spectacle «Mbola mijoro» en référence au stand-up et au fait que je suis encore debout malgré toutes les difficultés. Après deux ans derrière les écrans, je reviens sur scène, et je pense que cela va me faire énormément de bien, ainsi qu'au public qui sera présent.

« Un spectacle à Madagascar ? Peut-être », souligne Joely Kely, également connu comme propriétaire de la page Facebook « C'est du Joely ». Créateur de contenu célèbre, notamment à travers les personnages « Rondro » et « Seheno », qui sont deux vieilles femmes représentant deux aspects différents de la vie : l'une en tant que sugar mommy profitant de la vie, et l'autre comme une vieille sainte-ni-touche, profitant de la vie à sa manière.

Humour malgache

Joely Kely puise son inspiration dans ses souvenirs et les personnes qu'il a rencontrées. En observant et écoutant les gens, tous les profils sont comme déjà stockés dans son subconscient. « J'ai toujours été très peu bavard mais très bon observateur », ajoute-t-il. De plus, il est également un poète dévoué, respectant toujours ses racines malgaches en utilisant sa langue natale dans son oeuvre.

Il convient de noter que le stand-up est un genre artistique basé sur des sketchs et des histoires drôles qui décortiquent des situations de la vie quotidienne, souvent présentées comme des anecdotes réelles, sans l'utilisation d'accessoires ou de déguisements. Son premier spectacle de Stand-up en France, il y a deux ans, a affiché complet avec deux cent cinquante personnes.

« La différence entre l'écran et la scène, c'est que sur les écrans je suis rarement moi-même, je suis toujours derrière un personnage. Par contre sur scène, j'adore être moi-même et je n'ai pas du tout envie de me cacher derrière des personnages. D'ailleurs je fais très peu de personnages quand je suis sur scène. Je fais juste du stand-up. C'est-à-dire que je parle, je parle. Et tous mes personnages parlent cependant à travers moi», confirme-t-il.

Malgré son déménagement à Paris, Joely Kely n'a jamais rompu le lien avec Madagascar. Son humour reste profondément enraciné dans la culture malgache. L'objectif de Joely Kely est simple : que ce soit derrière les écrans ou sur scène, il cherche à véhiculer le plus de messages positifs et à engendrer des changements positifs de mentalité. Ce 4 mai, Joely Kely promet un spectacle mémorable, alliant rires et réflexions, pour une immersion dans l'univers unique de l'humour malgache.