Congo-Kinshasa: Primaire pour la présidence de l'Assemblée nationale - Un exercice démocratique pour Kamerhe et Bahati

Vital Kamerhe et Modeste Bahati, deux des trois candidats à l'élection primaire de l'Union sacrée pour la nation pour départager trois candidats au poste de président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, estiment qu'il s'agit d'un exercice démocratique. Ils l'ont déclaré à leur arrivée à l'Assemblée nationale où est organisée cette élection primaire.

« Je suis déterminé. Ça ce n'est rien par rapport aux élections que nous avons eues à la présidentielle et aux législatives que nous avons gagnées haut la main. Quand vous venez, ayez foi en vous-même, en Dieu et ayez un esprit sportif », a répondu Vital Kamerhe à la presse qui l'a interrogé sur son état d'esprit.

De son côté, Modeste Bahati, met toutes les chances de son côté.

« J'ai la conviction que les dépités de la Majorité vont me faire confiance parce qu'ils savent qui je suis, qu'est ce que je peux faire et ce qu'ils peuvent attendre de moi. Mais aussi ce que le peuple et le pays peuvent attendre de moi », a répondu Modeste Bahati aux journalistes.

Chaque candidat a cinq minutes pour convaincre ses collègues députés. Cette élection primaire est prévue à l'Union sacrée de la Nation(USN), la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, pour désigner le prochain président de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo, selon un communiqué de cette plateforme signé lundi.

« Le Présidium de l'Union sacrée de la nation me charge, comme responsable de la première force politique de la coalition majoritaire, d'inviter les députés nationaux de la Majorité pour l'élection primaire en vue de la désignation d'un seul candidat au poste de président de l'Assemblée nationale », indiquait le communiqué d'Augustin Kabuya, membre du Présidium et secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), parti présidentiel.