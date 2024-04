Cameroun: La justice ordonne l'expulsion immédiate du port de Douala des immeubles de l'ex - ONPC

Le port autonome de Douala (Pad) et son directeur général, Cyrus NGO'O, ont une fois de plus, mordu la poussière face au Cabinet Conseil ATOU, mandataire légal et légitime de l'État du Cameroun, pour la gestion des actifs résiduels des ex - sociétés d'État liquidées, dont l'Office National des Ports du Cameroun ( ONPC).

En effet, parrainé par Ferdinand NGOH NGOH le secrétaire généralde la présidence de la République dont il est un des protégés, Cyrus NGO'O est nommé directeur général du PAD. A son arrivée, le PAD a déjà à sa disposition, depuis mars 2003, tous les immeubles nécessaires à son exploitation.

Et comme si cela ne suffisait pas, Cyrus NGO'O le nouveau directeur général du PAD va s'engouffrer dans une infernale vague de batailles au-delà de tout entendement, pour faire main basse sur les actifs résiduels de l'ex-ONPC confiés au Cabinet Conseil ATOU. La visée du nouveau patron du PAD est clair : récupérer l'argent pour alimenter les comptes déficitaires du PAD, du fait des malversations financières dénoncées dans plusieurs projets, dont celui de PORTSEC, l'entreprise israélienne d'Eran Moras, un proche de Ferdinand NGOH NGOH, chargée des travaux de sécurisation du PAD, pour un montant initial de 53 milliards francs CFA.

Ce mardi 23 avril 2024, le tribunal de première instance de Douala - Bonanjo a tranché sans états d'âme, dans cette affaire, en ordonnant l'expulsion du Port Autonome de Douala, des immeubles de l'ex-ONPC, par ordonnance de référé exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement, rendue le19 avril 2024, sous astreinte de 1.000.000 Fcfa par jour de retard.

Seulement, s'étant déportée sur les lieux cette après-midi, avec l'assistance des éléments de gendarmerie pour exécution de ladite décision, l'Etude de Me KOUGANG l'huissier de justice, s'est heurtée à la rébellion des nommés Jacques YEPMOU et BOMO Cyriaque, responsables de la Régie immobilière du PAD, curieusement appuyés dans leur rébellion par des éléments de la Marine Nationale déjà sur les lieux.

Et respectueux des usages en la matière, l'huissier de justice et les éléments de gendarmerie se sont retirés conformément à la loi et ont dressé procès-verbal comme il est d'usage en pareille circonstance.

Dans l'opinion, l'on se demande de plus en plus si au Cameroun, Ferdinand NGOH NGOH est devenu lui-même la justice, ou alors qu'il est devenu un president de la République de fait, parce que ne respectant aucune décision de justice, quand il ne se sert pas de l'Armée pour s'en protéger. Et pourtant, les forces armées et police sont là pour faire exécuter les décisions de justice ! Il y a quelques années, Ferdinand NGOH NGOH refusait de déferrer à un mandat d'amener du Tribunal criminel spécial ( TCS), suite à l'enquête sur la gestion des 200 milliards francs CFA destinés à la lutte contre le COVID19.

c'est désormais le silicium en du PAD. Il y a deux ans, condamné par la justice dans l'affaire Port de Douala - Cana Bois, Ferdinand NGOH NGOH avait empêché l'arrestation de Cyrus NGO'O le DG du PAD, en renforçant sa garde par un important dispositif de sécurité, quand lui-même avait déjà montre l'exemple en renforçant sa propre garde de plusieurs dizaines éléments du Bataillon d'intervention rapide ( Bir), un corps d'élite de l'Armée camerounaise, pour échapper au mandat d'amener de la justice.

Et Paul BIYA le président de la République dans tout ça ! Lui le chef supérieur des forces armées et police et de la magistrature ! Comment des individus peuvent faire un usage privé et illicite des forces armées payées par le contribuable, pour se protéger des décisions d'une justice qu'on dit rendue au nom du peuple ?

Au final, le Pr Maurice KAMTO, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et principal opposant, aurait donc peut-être raison, lui qui depuis plusieurs années, ne cesse de clamer qu'" il y a vacance à la tête du pouvoir au Cameroun ". Et qui mieux que lui pour le dire, lui qui compte parmi les plus grands juristes du système solaire ?