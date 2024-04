Togo: WOLOU veut « délivrer » les militants d'UNIR

Entre Wolou et les militants d'UNIR, la délivrance aura-t-elle lieu avant ou après les Législatives et les Régionales du 29 Avril prochain ? La question reste posée et on attend de voir ce qu'il en sera.

En campagne à Tchamba pour les listes de son parti, le PSR (Pacte Socialiste pour le Renouveau), Professeur Komi Wolou est visiblement convaincu d'une chose, c'est que les militants du parti au pouvoir UNIR ont besoin de délivrance. Dans une sorte d'exhortation lors d'un meeting ce Mardi 23 Avril 2024 et dont nos confrères de Infosducontinent.tg en font l'écho, dit-il, " Ce que je vous montre là, si Faure Gnassingbé dit que c'est noir, les militants Unir diront tous que c'est noir or c'est blanc. Est-ce qu'on ne doit pas les délivrer ?

Nous devons travailler pour les délivrer. Qu'ils nous aident à les délivrer". Et il ne s'arrête pas là. "Vous avez suivi le collège qui défend que le changement de constitution est bon, je discutais avec eux tête à tête c'est comme ils avalent des couleuvres. Ils font les choses mais quand ils rentrent dans leur chambre, pour dominer la situation, c'est whisky sur whisky ils vont boire parce que l'image qu'ils donnent à la population, c'est sale et ils savent que ce qu'ils font ce n'est pas bon mais ils sont obligés de le faire", ajoute-il.

A l'image de ses autres pairs, leaders de l'opposition togolaise, Professeur Komi Wolou, a décidé de faire de cette campagne des Législatives et des Régionales, une Tournée nationale de conscientisation des populations sur les méfaits de la Gouvernance UNIR et surtout de la nouvelle Constitution que les députés en fin de mandat ont adopté et comptent faire appliquer au peuple togolais. En tout cas, l'universitaire et Secrétaire National du PSR ne s'est pas privé d'appeler les populations à porter leur choix sur ses listes en lice, pour siéger à l'Assemblée nationale et dans les Conseils de région.

Rendez-vous au soir du 29 Avril 2024 pour se rendre compte de qui entre Prof Wolou et les militants d'UNIR, qui a finalement délivré son prochain.