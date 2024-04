Afrique: Ligue des champions - Demi-finale retour - L'EST s'est envolée hier pour Pretoria - Déjà à pied d'oeuvre !

Arrivés hier en début de soirée à Pretoria à bord d'un vol spécial, les "Sang et Or" sont déjà à pied d'oeuvre. Au menu de cette journée, le "Media Open Day" et une séance d'entraînement.

Pour Miguel Cardoso et ses joueurs, il n'y a pas eu de répit entre les manches aller et retour des demi-finales de la Champions League. Dimanche, au lendemain d'une soirée longue où ils ont dépensé énormément d'énergie pour préserver leur ascendant et prendre option en prévision de la demi-finale retour, ils ont pris la direction du Parc B.

Au menu, une séance d'entraînement à huis clos. Et à vrai dire, le huis clos est devenu la norme en raison des matches décisifs que dispute l'équipe successivement. Des matches durant lesquels le technicien portugais a essayé de varier son jeu sans apporter de gros changements à son onze de départ, conservant ainsi l'ossature de l'équipe qu'il s'est constituée depuis trois mois.

Dix heures de vol !

Avec l'avancement par la CAF du match retour contre Sundowns de samedi à vendredi, deux options s'offraient à la direction du club : avancer le départ à lundi via des vols réguliers pour arriver dans les 24 heures, soit hier. Une option qui aurait pour conséquence d'apporter un sérieux coup de fatigue aux joueurs.

La deuxième option a été d'ailleurs retenue : organiser un vol spécial. L'avion a décollé hier dans la matinée de l'aéroport Tunis-Carthage pour atterrir en début de soirée à l'aéroport international OR Tambo de Johannesburg. Un vol d'une durée de 10 heures, ce qui n'est déjà pas rien, mais comparé à l'option de prendre deux vols réguliers pour arriver finalement aujourd'hui, c'est nettement mieux. Une séance de décrassage à l'arrivée a suffi pour se dégourdir les jambes.

De plus, le staff technique a gagné en échange une deuxième séance d'entraînement à Tunis qui s'est déroulée lundi. Loin des yeux indiscrets, Miguel Cardoso a développé la première pierre de son plan de jeu qu'il compte adopter au match retour.

Dans le bain...

A peine arrivés à Pretoria que les Espérantistes sont donc déjà dans le bain. Au menu d'aujourd'hui, le fameux "Media Open Day" qu'impose la CAF aux deux demi-finales. Les "Sang et Or" ont également une séance d'entraînement au programme d'aujourd'hui.

Demain, ce sera au tour de la rituelle conférence de presse d'avant-match à laquelle assistera Miguel Cardoso, accompagné d'un joueur, et de la séance d'entraînement à l'heure du match (19h00) sur la pelouse du Loftus Versfeld Stadium.

Bref, les "Sang et Or" ont tout juste le temps nécessaire, voire le minimum requis, pour préparer au mieux l'explication retour contre une coriace formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns qui n'a pas encore dit son dernier mot, d'autant qu'à Pretoria, elle sera appelée à faire le jeu.