Tunisie: L'Italie, invitée d'honneur du 18 au 29 avril à la Foire Internationale du livre de Tunis - «Anima Mediterranea»

Pour la première fois dans l'histoire du salon international du livre de Tunis, l'Italie a été invitée à participer en tant qu'invitée d'honneur à cette importante rencontre culturelle et littéraire internationale, qui se passe à la Foire du Kram (Tunis) du 19 au 28 avril.

L'Italie et la Tunisie, deux pays frères, liés depuis des millénaires par une histoire commune et jamais interrompue, qui remonte à l'époque carthaginoise et romaine.

Deux pays si proches l'un de l'autre et pas seulement géographiquement (Hawaria/Mazara del Vallo 130 km) mais aussi culturellement, la Tunisie a besoin de l'Italie comme l'Italie de la Tunisie.

Les rapports économiques, politiques et commerciaux sont au beau fixe entre les deux pays et les accords signés ces derniers jours entre la présidence du conseil italien et la présidence de la République tunisienne en sont la preuve. Le fait que l'Italie soit présente au prestigieux salon du livre de Tunis affirme encore une fois l'importance des relations excellentes entre ces deux pays de la Méditerranée. La présence de l'Italie à Foire internationale du livre de Tunis a été rendue possible grâce au soutien du ministère des Affaires étrangères, de l'ambassade d'Italie et de l'Institut italien de culture de Tunis, du ministère de la Culture, de l'ICE (l'Agence pour la promotion à l'étranger et l'internationalisation des entreprises italiennes), du Centre pour le livre et la lecture et la collaboration, de l'Association italienne d'éditeurs (Aie) et de l'Agence Ex Libris.

Cette rencontre internationale s'inscrit dans un calendrier annuel particulièrement riche en rendez-vous, qui prévoit la participation de l'Italie en tant qu'invitée d'honneur aussi à la Foire internationale du livre de Varsovie en mai et, en octobre, à la Buchmesse de Francfort, le principal événement éditorial en Europe et dans le monde.

Les auteurs invités à Tunis seront Roberto Alajmo, Marino Bartoletti, Maria Borio, Pierfranco Bruni, Alfonso Campisi, Matteo Collura, Giuseppe Conte, Silvia Finzi, Roberto Mercadini, Claudio Pozzani, Tiziana Romanin, Evelina Santangelo et Marcello Veneziani. Pour animer ces rencontres, Sonia Ben Salem, Alfio Bonaccorso, Hatem Bourial, Rosy Candiani, Meriem Dhouib, Raimondo Fassa, Antonella Ferrara, Mohamed Menzli et le directeur de l'Institut italien de culture, le Pr Fabio Ruggirello.

Le programme culturel se déroule actuellement à travers des rencontres, des tables rondes et des ateliers pour enfants et jeunes, qui ont eu lieu au sein du Pavillon Italie, une aire très élégante, aménagée pour l'occasion par l'ICE, d'environ 220 mètres carrés et en collaboration avec l'AIE, où seront présents, à part les stands dédiés aux éditeurs italiens participant à la foire, une librairie gérée par Al Kitab qui vendra au public des livres d'auteurs italiens, publiés en italien, arabe et français.

A noter que la Maison d'édition Arabesques, fondée et dirigée par Moncef Chebbi, a organisé le 20 avril, au stand Arabesques, une rencontre dédiée aux écrivains italiens de Tunisie, d'expression française et italienne.

Vive l'amitié italo-tunisienne !

*«Anima Mediterranea» (Âme méditerranéenne)