Maroc: UNESCO - Lancement d'une initiative pour promouvoir les compétences numériques des alphabétiseurs au pays

Rabat — L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a lancé, mardi à Rabat, une initiative pour promouvoir les compétences numériques des alphabétiseurs au Maroc, en collaboration avec l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme (ANLCA).

Initié par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) et le Bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb, avec le soutien de Huawei, ce projet vise à renforcer la prestation de services d'alphabétisation de qualité à travers une utilisation plus efficace des technologies dans l'enseignement et l'acquisition des compétences d'alphabétisme.

S'exprimant à cette occasion, le directeur de l'ANLCA, Abdelouadoud Kharbouch, a indiqué que la numérisation des programmes d'alphabétisation et de formation offre de nouvelles opportunités pour l'apprentissage et l'intégration socio-professionnelle des individus, notant que l'Agence ambitionne de renforcer les compétences numériques des apprenants à travers l'utilisation des outils numériques comme moyen de base pour développer les capacités de recherche et d'utilisation d'informations en ligne.

Il a souligné que le développement d'un système de formation aux métiers de l'alphabétisation se veut l'un des plus importants projets de la feuille de route 2023-2027, ajoutant que ce chantier se trouve au coeur du nouveau modèle de développement qui considère la promotion du capital humain, comme étant un levier fondamental du développement.

L'ANLCA met en oeuvre le projet d'apprentissage à distance depuis 2017, à travers le développement d'applications mobiles sur la base des programmes d'alphabétisation existants et la création de l'institut de formation aux métiers de l'alphabétisation, a-t-il dit.

De son côté, le directeur du Bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb, Eric Falt, a relevé que le renforcement des compétences numériques des formateurs et formatrices en alphabétisation, contribuera à l'autonomisation des individus et au développement durable des communautés, exprimant sa détermination à oeuvrer de concert pour garantir que chaque individu, quelle que soit sa situation, ait accès à une éducation de qualité adaptée aux défis de l'ère numérique.

Pour sa part, la directrice de l'UIL, Isabell Kempf, a relevé que "l'alphabétisation constitue le fondement de l'apprentissage tout au long de la vie et un moteur du développement durable et participatif", notant qu'à la lumière de la transformation numérique, "il est essentiel que l'alphabétisation tire pleinement parti du potentiel de la technologie".

"Nous sommes fiers de soutenir le Maroc dans l'amélioration des compétences numériques de 10.000 formateurs en alphabétisation d'ici 2025", s'est-elle félicitée.

Pour la vice-présidente du département des communications en entreprise de Huawei, Vicky Zhang, le projet "Seeds of the future" a été conçu comme étant un "programme ouvert et inclusif", appelant à faire "régner le même esprit dans le programme de formation des alphabétiseurs dirigé et promu par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, qui utilise les technologies numériques pour amplifier les ressources éducatives".

Le lancement de cette initiative sera accompagné d'un atelier de quatre jour, où des experts en alphabétisation et des éducateur se joindront à des représentants du monde universitaire pour adapter les modules de formation existants au contexte marocain.

Les participants vont ainsi élaborer des lignes directrices générales pour contextualiser les modules de formation, traduire les leçons en arabe et développer un plan d'action pour promouvoir le nouveau curriculum. Les modules seront également intégrés à un cours de formation en alphabétisation disponible via l'Institut de formation aux métiers de l'alphabétisation (IFMA), un portail d'enseignement et de formation hybride mise en place par l'ANLCA.