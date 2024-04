Maroc: INDH - Le Centre médico-psycho-social de Tit Mellil, un accompagnement pluridimensionnelle innovant

Casablanca — Thérapeutique, sociale, solidaire, intégrée... Son approche est pluridimensionnelle. Sous l'égide de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le centre médico-psycho-social (CMPS) de Tit Mellil se mobilise à plusieurs niveaux en faveur des femmes atteintes de pathologies psychiques. Intégration socioéconomique malgré la fragilité psychologique, tel est son objectif ultime. Retour sur un accompagnement socio-médical innovant.

Doté d'une vision globale et complémentaire, le centre de référence de Tit Mellil se distingue par sa démarche. Outre la voie médicamenteuse, la structure mise sur l'équilibre psychologique, la socialisation et l'autonomisation de ses patientes, dites usagères.

Dans cette optique, le centre assure des soins thérapeutiques et médicaux mais également un encadrement socio-éducatif de réhabilitation qui favorise le développement des capacités relationnelles des patients et l'acquisition de compétences professionnelles.

Inauguré par SM le Roi Mohammed VI le 27 mai 2018, le centre est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le ministère de la Santé, l'Initiative nationale pour le développement humain, le Conseil régional de Casablanca-Settat, et le Conseil préfectoral, fait savoir Leila Bouhali, cadre à la Division de l'Action sociale à la province de Mediouna, notant que la gestion est assurée par le ministère de la Santé et de la Protection civile en collaboration avec l'Association marocaine pour l'Appui, le Lien, l'Initiation des familles de personnes souffrant de troubles psychiques (AMALI).

La catégorie des bénéficiaires s'inscrit dans le cadre des personnes ciblées par le programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité de la 3ème phase de l'INDH, qui constitue un levier principal du secteur de la santé de la province, poursuit la responsable, ajoutant que l'INDH a contribué au financement de plusieurs projets pour soutenir l'insertion socio économique des usagères en se procurant du matériel nécessaire.

Faisant bénéficier jusque là 91 personnes, l'INDH a mobilisé une enveloppe de 450.000 dirhams, pour, notamment, créer et équiper certains ateliers, considérés comme relais clé de l'approche du centre.

C'est, en fait, grâce à ces activités thérapeutiques que le CMPS assure l'encadrement, l'évaluation et le suivi psychologique de ses usagères.

"À travers les ateliers, nous relevons les défis majeurs que rencontre toute personne souffrant de troubles psychiques, notamment l'isolation et la stigmatisation", explique à la MAP le médecin chef Abdesamad Nasih, notant que cet outil socio-éducatif se veut un médiateur à travers lequel les psychologues transmettent les messages escomptés.

Accepter la maladie, dépasser les stéréotypes de la société et regagner l'estime de soi... Tel est le cadre général des activités, relève-t il, soulignant que ces activités offertes en parallèle avec les séances médicales ont donné des résultats "palpables extrêmement positifs".

Edifiés sur un terrain de 2.851 m2, les lieux sont, d'ailleurs, adaptés. Réparti en deux zones, le CMPS comprend des salles de consultations en médecine générale, de psychiatrie, de psychologie, et une pharmacie, ainsi que des salles de coiffure-esthétique, d'art plastique et de cuisine, des salles d'éducation physique, d'informatique et de formation, le tout entouré par un jardin thérapeutique.

Psychiatres, psychologues cliniciens, infirmières en psychiatrie et assistantes sociales... une équipe spécialisée est mobilisée pour répondre aux besoins des usagères et atteindre les objectifs tracés. Il s'agit notamment de la réduction des comportements symptomatiques, la stimulation cognitive, l'amélioration des compétences sociales et l'apprentissage à mieux gérer le stress et l'anxiété. En un seul mot, la préparation à la vie active.

"Singulière, l'approche du CMPS de Tit Mellil va au-delà du modèle thérapeutique classique, qui ne permet pas de dépasser la phase de stagnation", fait savoir, de son côté, le président de l'association AMALI, Fouad Mekouar.

La démarche suivie permet aux usagères de communiquer avec les autres et avec leur personne, souligne-t-il, notant que la thérapie collective revêt également une grande importance.

Il a tenu à souligner que les partenaires travaillent "sans relâche" en faveur de ces femmes en situation précaire. Plusieurs d'entre elles ont pu s'intégrer dans le marché du travail, s'est félicité M. Mekouar, mettant en avant le succès remarquable du centre grâce à l'engagement des différents acteurs, en l'occurrence l'INDH "qui ne lésine sur aucun effort".

Un résultat dont témoigne les différentes bénéficiaires, telle que la jeune femme Hafida dont la situation psycho-sociale à notablement évoluée. "Le centre m'à sauvé", confie-t-elle à la MAP, affirmant que "la structure lui a permis de mener une vie normale malgré la maladie".

"Grâce aux différentes activités offertes, j'ai pu acquérir de nouvelles aptitudes et m'ouvrir à nouveau sur la société", poursuit-elle, se disant reconnaissante au staff soignant et à tous les acteurs qui veille sur le bon fonctionnement du centre.

Véritable tremplin vers l'intégration socioéconomique, le centre de Tit Mellil a tout prévu. Une thérapie pro-familiale est également offerte à l'entourage proche pour les sensibiliser et les doter des aptitudes nécessaires pour l'accompagnement et le soutien des patientes.

En outre, les usagères s'initient à l'intégration au niveau même du centre. Une fois leur état s'améliore, elles contribuent à l'encadrement des différents ateliers. Cette étape devra, par ailleurs, contribuer au renforcement de la responsabilisation, la citoyenneté et l'esprit de volontariat, via l'action associative.

Depuis son lancement par SM le Roi Mohammed VI en 2005, l'INDH ne cesse d'accorder un intérêt particulier aux catégories précaires, les plaçant au coeur de ses priorités.

Ce centre procède, en outre, de la conviction profonde du Souverain de faire du droit d'accès aux services de santé un des piliers majeurs pour la consolidation de la citoyenneté et pour la réalisation d'un développement humain, durable, global et intégré.