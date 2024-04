Afrique: Les pays africains doivent redoubler d'efforts pour éradiquer la pauvreté (ministre)

Les pays africains doivent redoubler d'efforts pour éradiquer la pauvreté et atteindre un "développement durable et inclusif", a soutenu la ministre éthiopienne du Plan et du Développement, Fitsum Assefa Adela, mardi, à Addis-Abeba.

C'est une nécessité, s'ils veulent atteindre leurs objectifs de développement durable d'ici à 2030 en matière de climat, de biodiversité, d'énergie, d'eau, de prospérité économique ou encore de paix, d'agriculture et d'éducation.

C'est valable aussi pour les objectifs fixés par l'Agenda 2063 de l'Union africaine pour transformer l'Afrique en une puissance mondiale, a-t-elle dit en présidant la cérémonie d'ouverture du 10e Forum régional africain sur le développement durable (FRADD), une rencontre de trois jours (23-25).

"L'énorme défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui exige notre engagement résolu à éradiquer la pauvreté et à garantir la mise en oeuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes", a lancé Fitsum Assefa Adela aux participants du FRADD.

"Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la solidarité et de la collaboration étroite, afin de réaliser notre vision commune d'un monde juste, résilient et durable pour les générations actuelles et futures", a-t-elle dit.

La ministre éthiopienne estime que "nous devons donner la priorité aux besoins des groupes les plus vulnérables et veiller à ce que nos interventions soient guidées par les principes d'équité, de solidarité et de durabilité".

S'exprimant en présence de représentants de plusieurs pays du continent, elle juge "important de reconnaître que l'éradication de la pauvreté est une priorité absolue, qui nécessite une approche holistique et intégrée, ce qui nécessite des investissements substantiels dans la consolidation de la paix, l'éducation, les infrastructures sanitaires..."

"En raison de cette approche globale, nous nous attaquons aux causes profondes et non aux symptômes", a ajouté Fitsum Assefa Adela.