Cameroun: Université de Yaoundé 2 - Le Pr. Richard Laurent Omgba installé dans ses fonctions de nouveau recteur

C'était vendredi dernier, à la salle des Actes de l'université de Yaoundé II - Soa, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques FAME NDONGO. La cérémonie a été un très grand moment pour cette université qui se veut technopole des sciences sociales dans la sous-région Afrique centrale.

Le Prof. Richard Laurent OMGBA est nommé recteur de l'Université de Yaoundé II - Soa, le 9 avril dernier par un décret du président de la République du Cameroun , Paul BIYA. Consécration qui lui a valu d'être installé dans ses nouvelles fonctions, le vendredi, 19 avril 2024, au cours d'une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, un fils de l'arrondissement d'Akono dans le département de la Mefou et Akono ( région du Centre), tout comme le nouveau recteur de l'Université de Yaoundé II, le ministre de la Défense, Joseph BETI ASSOMO.

Ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo a fait l'éloge du nouveau patron de l'université de Yaoundé II, en le présentant comme une éminence grise des sciences du langage. La particularité du Pr Richard Laurent OMGBA qui est unanimement reconnu comme l'un des meilleurs professeurs de littérature française en Afrique francophone, est d'être un pur produit de l'Université camerounaise. Une université qu'il a expérimentée de fond en comble comme étudiant, enseignant et responsable académique.

En 1992 à la Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines de l'Université de Yaoundé I, le Pr. Richard Laurent OMGBA est vice-doyen chargé de la Scolarité et du Suivi des étudiants. Huit ans durant, ce professeur de Lettres Modernes Françaises est doyen de cette Faculté, avant d'être nommé dans services centraux du ministère de L'Enseignement supérieur, en qualité de directeur du Développement de l'enseignement supérieur. Le nouveau recteur a aussi assumé de hautes fonctions sur le plan international. Un background administratif rehaussé par une brillante activité académique constituée de plusieurs ouvrages et d'articles scientifiques.

Le ministre de l'Enseignement supérieur ne le dira pas moins, en présentant le Pr Richard Laurent OMGBA comme un enseignant chevronné et un flamboyant chercheur porté à la tête de l'Université de Yaoundé II par le président de la République. Aussi a-t-il confessé attendre de lui, de même que du président du Conseil d'administration, qu'ils s'attellent à l'instauration d'un esprit de travail empreint d'écoute, de concertation, de respect et de confiance, pour une université de Yaoundé II plus performante et rigoureuse. Et pour ce faire, a institut la tutelle, les deux responsables devront soliciter la contribution de tous les acteurs de la communauté universitaire pour la bonne marche de l'université et finaliser la technopole des sciences sociales entamée par le recteur sortant, le Pr Adolphe MINKOA SHE ,devenu membre du Conseil constitutionnel.

Le chantier est énorme pour le nouveau recteur de l'Université de Yaoundé II - Soa, les défis, nombreux, et notamment infrastructurels.