Angola: Le pays et le Portugal entretiennent des relations fructueuses, affirme l'ambassadeur

Lisbonne — La relation entre l'Angola et le Portugal se reflète dans une coopération multidimensionnelle, dans les domaines politico-diplomatique et socio-économique, une concertation amplifiée dans les différents cadres multilatéraux.

Les domaines de la santé, de l'éducation, de la justice, de la mobilité des personnes, de la sécurité et de la défense sont privilégiés de ce contact, selon l'ambassadeur du Portugal en Angola, Francisco Alegre Duarte.

Avec Camões - Institut de Coopération et Langue, la coopération bilatérale s'encadre, ces dernières années, par des programmes stratégiques dont le dernier cycle a été signé l'année dernière à Luanda.

Le diplomate portugais affirme qu'il s'agit d'un travail qui n'a cessé d'être approfondi, toujours en collaboration avec différents partenaires, notamment les ministères sectoriels, l'Union européenne (UE) et la société civile.

Sur le plan social, l'un des programmes pertinents, résultat de ce partenariat, est le Renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Angola (FRESAN), financé par l'UE, à hauteur de 65 millions d'euros, et cogéré avec l'Institut Camões.

Cette initiative conjointe vise à réduire la faim, la pauvreté et la vulnérabilité des communautés touchées par la sécheresse et le changement climatique dans le sud du pays, dans les provinces de Cunene, Huíla et Namibe.

%

Pari dans l'éducation et la défense

Dans le secteur de l'éducation, l'investissement dans l'École Portugaise de Luanda (EPL), entre autres actions, se démarque.

Depuis que l'État portugais, à travers le ministère de l'Éducation, en a assumé la gestion directe, l'EPL s'est consolidée comme une référence en matière de stabilité et de qualité de l'enseignement, accueillant actuellement deux mille 100 élèves.

Il est en préparation la constitution de l'Ecole Portugaise de Lubango, comme pôle de l'EPL, avec un impact sur le renforcement de la présence commerciale dans cette ville, ainsi que le lancement des travaux pour la construction du nouveau Consulat Général à Benguela, qui aurait lieu prochainement.

Ce sont, pour l'ambassadeur Francisco Alegre, des « signes concrets » que le Portugal considère sa présence en Angola de manière globale et non seulement limitée à la capitale, étant donné qu'il croit au développement harmonieux du pays.

Le diplomate a également mentionné spécialement la coopération dans le domaine de la défense, qui constitue un axe fondamental de la coopération bilatérale.

"S'agissant d'une zone stratégique et souveraine, la proximité entre les structures militaires portugaises et angolaises est particulièrement symbolique".

Selon lui, la profondeur de cette relation doit beaucoup aux militaires, qui travaillent chaque jour sur le terrain, favorisant l'échange d'expériences et développant des actions de formation, avec un grand professionnalisme.

"Sendo esta uma área estratégica e de soberania, é particularmente simbólica a proximidade entre as estruturas militares portuguesas e angolanas".

No seu entender, a profundidade desta relação deve muito aos militares, que todos os dias trabalham no terreno, promovendo a troca de experiências e desenvolvendo acções de capacitação, com um grande profissionalismo.

Comme exemple de ce travail acharné des militaires, il a cité ses conclusions lors des visites effectuées aux différents projets dans le domaine de la défense, comme notamment la Brigade des Forces Spéciales, à Cabo Ledo, et la Base Fuzileiros, à Ambriz.

Mobilité

Avec une communauté portugaise qui dépasse les 100 mille personnes, dont la majorité possède la double nationalité, et une communauté au Portugal qui dépasse déjà les 30 mille Angolais, il est naturel que la mobilité soit un pilier de la relation entre les deux pays.

Le Consulat Général du Portugal à Luanda est en effet le plus grand centre de délivrance de visas de tout le réseau diplomatique portugais, en Angola, qui comprend une ambassade, deux consulats généraux (Luanda et Benguela) et deux consulats honoraires (Lubango et Cabinda).

La principale province de fixation des Portugais est Luanda, suivie par Benguela, tandis que les principales activités professionnelles de la communauté portugaise sont la construction civile, le conseil, l'hôtellerie, la restauration et le petit commerce.

À son tour, l'Angola dispose d'une ambassade dans la capitale portugaise et de consulats généraux dans les villes de Lisbonne et de Porto.

L'Accord de mobilité de la CPLP, signé à Luanda, le 17 juillet 2021, est un élément fondamental pour accroître la circulation des personnes au sein de l'espace de la CPLP et consolider les relations entre les États membres, renforçant la dimension de citoyenneté communautaire.

"Nous restons déterminés à approfondir les thèmes de la mobilité du travail et des politiques de protection sociale, conformément aux engagements pris dans le cadre de la CPLP", a déclaré le diplomate dans un récent discours à l'occasion du 50e anniversaire de la Révolution du 25 avril.

L'ambassadeur affirme que c'est pour cette raison que les Gouvernements du Portugal et de l'Angola ont signé, en mai 2023, « l'Engagement de Benguela », prévoyant l'entrée en vigueur de la Convention de sécurité sociale, le 1er janvier 2024.

Il a indiqué que cet engagement n'a pas encore été respecté, mais que la partie portugaise reste engagée dans le dialogue avec les autorités angolaises, « afin que nous puissions garantir la réciprocité des droits en la matière».

Relation économique

L'interconnexion économique dense qui unit les deux peuples résulte d'une profonde empathie sur les plans humain, émotionnel, linguistique et culturel.

Près de cinq mille entreprises portugaises exportent vers l'Angola, atteignant, en 2023, 2,2 milliards d'euros de biens et services exportés vers l'Angola (un euro équivaut à environ 900 kwazas).

Cette performance a permis au Portugal, juste après la Chine, de devenir le deuxième fournisseur du marché angolais, aux côtés de plus de 1.250 entreprises à capital portugais ou mixte, qui opèrent et investissent dans presque tous les secteurs de l'économie angolaise.

Les entreprises de construction sont le fer de lance de la présence économique du Portugal en Angola, employant des dizaines de milliers de travailleurs, dont la grande majorité sont des citoyens angolais.

L'agroalimentaire et l'agro-industriel, les énergies renouvelables, l'industrie manufacturière, la banque, les technologies de l'information et des télécommunications, la métallurgie, l'eau, l'assainissement et le secteur pharmaceutique rejoignent également l'éventail des entreprises portugaises.

« Nous avons confiance et croyons en l'Angola. C'est en ce sens, en effet, que nous avons donné un signal important, en 2023, avec l'extension du plafond de la ligne de financement, dans le cadre de la Convention Portugal-Angola, de 1,5 à deux milliards d'euros », a déclaré l'ambassadeur.

Le diplomate a rappelé que ce "signal important" a été donné à un moment où l'Angola "était déjà confronté à des difficultés en termes de financement extérieur".