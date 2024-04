Angola: La Médiatrice de Justice défend l'amélioration des niveaux de coopération avec l'administration publique

Luanda — La Médiatrice de Justice, Florbela Araújo, a défendu mardi le travail continu pour améliorer les niveaux de coopération avec les différents secteurs de l'administration publique.

La responsable, qui intervenait à l'ouverture de la semaine du Médiateur de Justice, a souligné que cela contribuera à une perception plus positive parmi les citoyens quant à l'importance du rôle de l'institution.

Elle a également ajouté que le Médiateur de Justice doit occuper pleinement son espace dans l'arbitrage des conflits entre les citoyens et l'administration publique.

Florbela Araújo a également défendu la nécessité pour les différents secteurs de l'administration publique de se former en permanence, en recherchant toujours une plus grande efficience et efficacité dans la prestation des services aux citoyens.

Au cours de la cérémonie, un magazine de la Semaine du Médiateur de Justice de 2023 a été lancé en l'honneur du premier Médiateur de Justice, Paulo Tchipilica.

A l'occasion, des certificats de mérite ont été décernés à 43 institutions pour le haut degré de coopération avec l'institution, en particulier le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, l'Assemblée nationale, ainsi que les ministères de la Santé et de la Défense nationale et Vétérans de la Patrie.

La "Semaine du Médiateur de Justice " se déroule du 19 au 28 avril sous le thème "Le médiateur de Justice comme médiateur des conflits entre le citoyen et l'administration publique".

Au cours de celle-ci, divers sujets seront abordés, tels que le rôle du médiateur dans la résolution des litiges vis-à-vis des organes de l'administration de la justice, ainsi que le cadre juridique et la compétence du médiateur de Justice en tant que médiateur des litiges, le rôle du médiateur de Justice dans la prévention et la résolution des conflits fonciers.