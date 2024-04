Sénégal: Promotion de bonnes pratiques dans les Appels publics durables - La Banque mondiale et l'Arcop outillent les acteurs de la commande publique

La Banque mondiale s'associe avec le Sénégal, par l'entremise de l'Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) pour outiller les acteurs de ce secteur sur les Appels publics durables (Apd). En ce sens, une formation d'une semaine a été lancée ce mardi 23 avril 2024 à Dakar.

« Nous sommes ici pour approfondir notre compréhension et améliorer nos compétences en matière d'intégration de la durabilité dans les marchés publics », a dit Pierre Xavier Bonneau.

Le directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal a indiqué, dans la foulée, qu'en Afrique de l'Ouest, les marchés publics représentent environ 11,5 % du Produit intérieur brut (Pib) des pays de la sous-région, soit un total d'environ 80 milliards de dollars dépensés chaque année en biens, services et travaux, selon l'institution Open Contracting.

Dépensés à bon escient, M. Bonneau est d'avis que les marchés publics représentent un important levier économique pour assurer le bien-être social et une croissance économique durable.

Au cours de la dernière décennie, a-t-il souligné, les gouvernements ont de plus en plus reconnu le potentiel des marchés publics en tant que catalyseur stratégique de la croissance économique et du bien-être social.

A l'en croire, la formation de cette semaine a pour but d'aider les participants à exploiter le pouvoir de l'approvisionnement pour générer des impacts durables ; fournir des services publics et des infrastructures de haute qualité ; promouvoir la durabilité et l'atteinte des objectifs en matière de changement climatique ; soutenir les micros, petites et moyennes entreprises ; encourager l'innovation, le commerce et la compétitivité ; renforcer l'inclusion sociale et réduire la corruption.

Il a manifesté son plaisir d'accueillir Lorna Milne et Rana Rizkallah de Merrill Solutions, une société de conseil spécialisée dans les achats durables, qui animeront les ateliers pour cette semaine de formation. Il a confié que Merrill Solutions a récemment organisé une version de cet atelier à Accra, au Ghana, et s'est dit ravi de partager leurs connaissances et leur expérience en Afrique de l'Ouest francophone.

Pour M. Bonneau, cette formation est plus qu'un simple apprentissage. Il s'agit, selon lui, de se préparer à apporter des changements positifs à « nos organisations et à nos communautés ».

Le directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal a souligné que l'objectif est de couvrir tous les domaines, du cadre législatif des achats durables à l'application des outils Apd, en se concentrant sur l'amélioration des compétences et l'évaluation de l'impact des actions.

Pour lui, cette formation est essentielle pour les personnes responsables de la gestion des fonds publics et de ceux en charge de leur régulation, car elle permet de s'assurer que les pratiques d'approvisionnement produisent des résultats positifs sur tous les fronts.