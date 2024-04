Gambie: Le Président Barrow garantit le succès et la sécurité du sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI)

Tandis que le pays se prépare à accueillir le prochain sommet de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI), Adama Barrow, le président de la République de la Gambie, a assuré de l'engagement inébranlable de son gouvernement à garantir le « succès et la sécurité du sommet de l'OCI. »

« Le pays est tout à fait prêt à accueillir l'événement à venir. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que le sommet de l'OCI sera couronné de succès. Nous sommes un petit pays, mais nous voulons prouver au monde entier que les petits pays peuvent accueillir de grands événements. Dans l'ensemble, nous sommes prêts à accueillir cet événement qui sera l'un des sommets les plus réussis de l'OCI, » a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec des journalistes à la Résidence Présidentielle, à Banjul, lundi.

L'OCI est la deuxième plus grande organisation intergouvernementale avec 57 États membres répartis sur quatre continents. Le 15e sommet islamique des chefs d'État et de gouvernement de l'OCI se tiendra dans le pays du 4 au 5 mai 2024 sur le thème: « Renforcer l'unité et la solidarité par le dialogue pour le développement durable. » Le pays devrait accueillir plus de 3000 délégués du monde entier.

« La Gambie sera en tête d'affiche pour de très bonnes raisons car l'organisation du sommet sera une réussite. Sans la volonté politique du gouvernement, il nous aurait été difficile d'accueillir un événement d'une telle envergure. Nous avons des projets phares qui vont du centre de conférence à nos autoroutes et à notre salon VIP à l'aéroport, en passant par l'électricité et l'eau. C'est la première fois que la Gambie construit des routes d'une telle qualité, » a-t-il déclaré

%

« Dans la mesure où nous assumons la présidence de l'OCI, nous serons en mesure de mener des réflexions avec les États membres de l'OCI sur de nombreuses questions bilatérales. Nous accueillerons des réunions même après le sommet de l'OCI. Le pays en tirera donc un grand bénéfice. Nous devrions tous nous unir et nous soutenir mutuellement pour nous assurer que nous accueillerons le sommet avec succès, » a-t-il souligné

Selon le président Barrow, le pays jouira d'une réputation internationale suite au succès de l'organisation du sommet. « Cela placera le pays sur la carte du monde. Le pays sera visible en tant que petit pays, mais avec une culture et des traditions très riches. L'événement profitera à la Gambie et aux Gambiens, » a-t-il assuré.

La sécurité

On ne saurait trop insister sur l'importance de la sécurité, a ajouté le dirigeant gambien. « La sécurité est très importante pour nous. Les délégués qui viennent ici sont des personnes très importantes. C'est la raison pour laquelle la sécurité est notre priorité absolue. C'est la raison pour laquelle nous ne prenons nullement la question de la sécurité à la légère. »

« Nous impliquons toutes les institutions de sécurité de la région, en particulier les services de renseignement. En fait, le Comité des Services de Renseignement et de Sécurité d'Afrique (CISSA) en fait partie. Certains de ses membres sont déjà dans le pays et travaillent avec nos services de sécurité en vue de maintenir la paix et la sécurité dans le pays, notamment pendant la tenue du sommet de l'OCI.

« Je peux vous dire qu'il s'agira du plus grand déploiement de sécurité de notre histoire. Pour des raisons de sécurité, nous allons procéder au déploiement de plus de 4 000 agents de sécurité sur le terrain, voire plus. Nous consacrons beaucoup de ressources à la sécurité et nous travaillons avec d'autres pays bilatéraux qui nous soutiennent également en termes de sécurité. »

Le sommet, a-t-il poursuivi, attirera un grand nombre de dignitaires et de représentants des États membres de l'OCI. « Tous les États membres de l'OCI ont confirmé leur participation au sommet. Nous attendons des présidents et des délégations de haut niveau du monde entier. Nous organiserons de nombreuses réunions bilatérales, dont le principal thème sera axé sur le développement économique et social du pays. Nous tenterons également de promouvoir, d'exporter l'image du pays afin que les investisseurs viennent investir en Gambie. »

« Nous avons mobilisé beaucoup de ressources. En fait, avec toutes les ressources que nous avons mobilisées, il y a 35 % de subventions. Nous continuerons à bénéficier de l'aide de l'OCI, même après le sommet, pendant les trois prochaines années. Cela stimulera la modernisation de nos infrastructures. »

Le président Barrow a assuré aux Gambiens que tous les projets de l'OCI seront menés à bien. « Nous avons mobilisé toutes les ressources dont nous avons besoin et nous avons signé des contrats avec des entrepreneurs, de sorte que les projets de l'OCI seront achevés. De nouveau, nous signerons très bientôt la troisième phase d'autres projets routiers avec des entrepreneurs. »

Logements

Le pays, affirme-t-il, dispose d'une capacité d'accueil suffisante pour recevoir l'ensemble des délégations qui viennent dans le pays. « Notre souhait était que la construction de l'hôtel Radisson Blu, qui est unique en son genre, soit achevée avant le sommet. Mais je peux vous assurer que nous serions capables d'accueillir n'importe quel événement dans le pays. Nous avons une capacité de plus de 10.000 lits dans le pays, et tous nos délégués seront donc accueillis et hébergés confortablement. »