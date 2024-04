Angola: Cacula, Chibia et Humpata avec 100% d'exécution du PIIM

Lubango (Angola) — Les municipalités de Chibia, Cacula et Humpata sont les seules, parmi les 14, de la province de Huila, à avoir achevé l'exécution physique du portefeuille de projets du Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM), a appris mercredi l'ANGOP.

La province compte 226 projets enregistrés, dont quatre sont centraux. Le niveau de conformité est de 98 pour cent et l'exécution financière a couvert plus de 50 milliards de kwanzas investis dans l'éducation, la santé, les infrastructures, l'énergie et l'eau, dont l'exécution a débuté en 2020.

À Cacula, selon la directrice du Bureau d'Etudes de Planification et Statistiques (GEPE) du Gouvernorat de Huila, Rosa Luanda, le bitumage de la ville, la construction et l'équipement d'une école de 12 salles, la réhabilitation et l'agrandissement du réseau énergétique et l'éclairage public sont terminés, ainsi que l'hôpital municipal.

À Chibia, selon la responsable, il y a 14 projets, parmi lesquels l'asphaltage de la ville, l'agrandissement du système d'adduction d'eau et la construction d'écoles et de bâtiments administratifs communaux.

Enfin, à Humpata, 13 projets ont été enregistrés et achevés, avec un accent sur la réhabilitation de 41 kilomètres de routes d'accès aux communes de Neves, Bata-Bata et Alto-Bimbi, l'asphaltage de la ville, l'achèvement de la construction et l'équipement du hôpital municipal, ainsi que des écoles.

Dans le chapitre de l'employabilité, a indiqué Rosa Luanda, la mise en oeuvre du PIIM à Huila a permis la création de cinq mille 148 emplois, les secteurs des infrastructures et de l'éducation étant ceux qui emploient le plus, avec respectivement 31,4% et 28,1% des emplois.

La hausse généralisée des prix, conséquence de la situation économique actuelle et du manque de budget pour l'attribution des quotas, retarde le paiement, ce qui serait, selon la directrice, la principale contrainte.

La province a une exécution financière de 50 milliards 784 millions 610 mille 792,13 kwanzas et 98 pour cent du portefeuille de projets est achevé.