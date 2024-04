Angola: Un diagnostic précoce de la méningite prévient les séquelles

Luanda — Le diagnostic précoce et l'instauration immédiate du traitement de la méningite permettent de contrôler la progression de la maladie et d'éviter des séquelles ou même la mort, a déclaré ce mercredi, à Luanda, la spécialiste en médecine interne Raquel Luís.

Se confiant à l'Angop, à l'occasion de la Journée mondiale de la méningite (24 avril), le médecin a jugé essentiel d'être attentif aux symptômes précurseurs, tels que maux de tête, vomissements, raideur de la nuque, prostration et forte fièvre, devant consulter un médecin de toute urgence possible.

Cette date, célébrée cette année sous le slogan « Vaincre la méningite », souligne l'importance de la prévention, du diagnostic, du traitement et de l'amélioration des mesures de soutien pour ceux qui sont confrontés aux effets potentiellement dévastateurs de cette maladie mortelle.

Elle a souligné que la maladie touche principalement la population la plus vulnérable, notamment les enfants.

Dans le monde, plus de cinq millions de personnes sont touchées chaque année par la méningite et sur dix patients, un meurt des suites de la maladie et deux autres ont des séquelles. Si elle n'est pas traitée rapidement, la maladie peut causer des dommages permanents au système nerveux, l'infection généralisée (septicémie) et dans certains cas le décès dans les 24 heures suivant l'apparition des symptômes.

À titre préventif, elle a recommandé aux gens d'éviter les endroits très fréquentés et de garder si possible les environnements aérés et ensoleillés, en particulier les salles de classe, les lieux de travail et les transports publics.

Elle a également exhorté les gens à éviter de partager des objets personnels, à renforcer leurs habitudes d'hygiène, à se laver fréquemment les mains, notamment avant les repas, ainsi qu'à maintenir leurs vaccins à jour.