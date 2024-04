Congo-Brazzaville: Littérature - Joseph-Jasson Ondon signe son tout premier ouvrage

« L'élite le chante, ma plume l'enchante », tel est le titre de l'essai de Joseph-Jasson Ondon publié aux éditions MCN. Parution de 53 pages, cet ouvrage met en lumière la générosité et l'intelligence d'un homme : Denis Christel Sassou N'Guesso. Ses intérêts, mais aussi la portée de ses actions au profit de la population locale.

Étudiant à la faculté des sciences économiques de l'Université Marien-Ngouabi, Joseph-Jasson Ondon est membre de la Force montante congolaise, union catégorielle de jeunesse du Parti congolais du travail. « L'élite le chante, ma plume l'enchante », son premier ouvrage, est un récit dans lequel l'auteur retrace les oeuvres de bienfaisance de Denis Christel Sassou N'Guesso devant le coeur moite de la population frappée par l'analphabétisme, le chômage et les maladies...

« Ce livre, loin de relater le parcours de Denis Christel Sassou N'Guesso, cette figure emblématique assez connue dans son pays, le Congo, rend plutôt hommage à son oeuvre au bénéfice de la population. Grâce aux initiatives de la fondation Perspectives d'Avenir, de nombreux jeunes ont renoué et regagné le chemin de l'école ; de nombreuses femmes souffrantes ont bénéficié d'un suivi médical à long terme et ont repris leur vie sociale. Denis Christel Sassou N'Guesso est un modèle qui a su orienter certains regards perdus dans notre société », a noté Joseph-Jasson Ondon.

%

Pour emmener le lecteur à mieux saisir cette pensée, l'auteur a structuré son ouvrage en deux chapitres. Le premier intitulé « Un Homme à l'écoute de la société » comprend deux sous-chapitres : Du domaine éducatif et À propos du domaine de la santé avec le projet d'hôpital mobile. Dans le second chapitre, il évoque en large la fondation Perspectives d'Avenir et les projets du personnage phare de son oeuvre, l'actuel ministre en charge de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé. Cette partie de l'ouvrage fait mention de la création des bourses, notamment la bourse Denis-Christel-Sassou-N'Guesso, la bourse mobilité et la bourse Perspectives d'Avenir » ; la création d'emploi et enfin les ateliers de formation et stages octroyés aux jeunes par la fondation en partenariat avec d'autres structures. A ces trois chapitres, l'auteur a également inséré dans les dernières pages du livre une biographie du ministre Denis Christel Sassou N'Guesso et quelques photos souvenirs.

« Abordé avec délicatesse et rédigé dans un style très modestement compréhensible à la lecture, ce livre est une mélopée qui décrit avec tant de hardiesse la générosité de Denis Christel Sassou N'Guesso. Loin de faire l'apologie ou encore une propagande de cet homme politique, le présent ouvrage se présente comme une reconnaissance de gratuité dont l'auteur a été récipiendaire », a relevé l'écrivain Malachie Cyrille Ngouloubi, préfacier et éditeur de l'oeuvre.

L'ouvrage, tel un manuel d'enseignement et d'inspiration, est disponible en ligne et en librairie.