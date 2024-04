Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France

Ligue 2, 34e journée

Entré à la 66e, alors que son équipe menait 1-0 à Troyes, Mons Bassouamina a surgi, littéralement, pour permettre à Pau d'arracher le nul 2-2 à la 90e : dans l'axe, l'international congolais surprend Conté en se jetant pour couper un centre lointain de Chahiri, du droit.

Un vrai but d'avant-centre, son 9e de la saison, qui permet aux Palois de rester dans la course à la montée : 6e à 1 point du Paris FC, 5e et dernier qualifié virtuel pour les play-offs.

Laval prend quatre buts à Auxerre (0-4), confirmant sa très mauvaise passe (troisième défaite de rang, 10 buts encaissés). Les Tango restent à trois points des play-offs, mais la dynamique est exécrable pour Marvin Baudry, non retenu, et ses co-équipiers.

Très mauvaise opération comptable d'Ajaccio, battu sur le terrain de la lanterne rouge, Valenciennes (0-1). Christopher Ibayi, peu pourvu en ballons dans la surface nordiste, a été remplacé à la 56e. Les Corses, 13e avec 45 points, sont désormais relégués à 7 points des play-offs.

Grenoble s'enfonce après son revers à Saint-Etienne (0-2). Entré à la 77e, Nolan Mbemba est battu dans les airs sur l'ouverture du score des Verts.

Mais quelle mouche a piqué Bevic Moussiti Oko ? Entré à la 68e, alors que Concarneau tentait de revenir au score à Bastia, l'international congolais a taclé, par derrière et à 80 mètres de son but, le Bastiais Keita, récoltant un carton rouge totalement justifié. Un excès d'engagement coupable de l'attaquant congolais, qui est automatiquement suspendu lors de la 35e journée. Et peut-être même davantage.

%

En infériorité numérique, les Thoniers ont encaissé un second but (0-2, score final). Et voient leurs chances de maintien s'amenuir avec désormais quatre points de retard sur le 16e et premier non-relégable, Annecy.

Réduits à dix à la 27e, les Hauts-savoyards, eux, se sont inclinés à Caen (1-2). Titulaire pour la troisième fois de rang depuis son retour de blessure, Kévin Mouanga a été solide jusqu'à sa sortie à la 85e.