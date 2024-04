Cote d'Ivoire: Médias - Approfondir le dialogue avec les grandes plateformes numériques

La Haute autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire a organisé, du 23 au 24 à Abidjan, une conférence conjointe entre le Réseau francophone des régulateurs des médias (Refram) et le Réseau des instances africaines de régulation de la communication (Riarc) sur le thème « Réguler les services numériques : pour un dialogue renforcé entre les régulateurs et les grandes plateformes en ligne sur le continent africain et dans l'espace francophone »

La conférence internationale d'Abidjan en Côte d'Ivoire avait pour objectif de pérenniser un dialogue de haut niveau, structuré et régulier entre les grandes plateformes et les deux réseaux de régulateurs. Les échanges ont porté également sur la nécessité de rappeler aux grandes plateformes le besoin de « renforcer leurs capacités humaines de modération des contenus en ligne, notamment en français, à accroitre leurs efforts de transparence sur leurs systèmes de recommandation et de publicité, à davantage ouvrir l'accès à leurs données à la recherche et à désigner les interlocuteurs au plus proche des réalités du terrain des différents pays et sous-régions concernés ».

Ces problématiques s'inscrivaient dans l'esprit de la conférence de Paris en 2022 à l'issue de laquelle les membres du Refram avaient relevé les enjeux découlant de « la place croissante et désormais incontournable prise par les plateformes de contenus en ligne dans nos sociétés en matière de protection des droits fondamentaux, en particulier la liberté d'expression, le droit de bénéficier d'une information fiable et de qualité, à être protégé des contenus haineux et des discriminations sous toutes leurs formes ».

A Abidjan, membres du Refram et du Riarc, représentants des grandes plateformes numériques, experts internationaux et représentants des organisations internationales ou d'espaces régionaux intégrés ont échangé aussi sur les dernières actualités de la régulation et des initiatives qui se mettent en place au niveau mondial ou régional, en particulier africain et européen, avec notamment pour ce dernier le règlement sur les services.

A l'issue des échanges, les conférenciers ont adopté une déclaration conjointe des deux réseaux sur le renforcement du dialogue entre eux et les grandes plateformes numériques. En outre, il y a eu la signature d'un protocole d'engagement entre les réseaux et les représentants des plateformes numériques visant à structurer et à pérenniser ce dialogue.

Le Congo était représenté à cette conférence internationale d'Abidjan par le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvouo.