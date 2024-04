Sénégal: Le pays veut bâtir « un partenariat rénové » avec l'Union européenne

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu longuement, le 22 avril à Dakar, avec le président du Conseil européen, Charles Michel, qui a entamé une tournée ouest-africaine.

Le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye a expliqué à son hôte la nouvelle dynamique centrée sur la souveraineté et le partenariat gagnant-gagnant qu'il veut imprimer aux relations sénégalo-européennes.

« Il est vrai que la coopération avec l'UE est dense et multiforme. Mais ensemble, nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel », a indiqué le dirigeant sénégalais, qui a adressé ses « remerciements pour le soutien constant de l'Union européenne (UE) » à son pays dans plusieurs domaines de coopération tels que l'eau, l'énergie, l'agriculture, la santé, le transport, le numérique, la jeunesse et l'emploi.

Les « priorités » du président sénégalais s'articulent désormais « autour d'un modèle économique endogène d'industrialisation », avec comme rampe de lancement le secteur primaire, et le « renforcement des infrastructures économiques » telles que les chemins de fer, l'électrification, les télécommunications et les réseaux routiers.

Pour bien exécuter ces missions, Bassirou Diomaye Faye a fait savoir au dirigeant européen qu'il entendait employer ses forces pour lutter graduellement contre le déficit budgétaire. « La mise en oeuvre de cette priorité gouvernementale passera par l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, une fiscalité plus efficace pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures, un mécanisme de paiement de l'impôt là où se crée la richesse et une lutte contre les flux financiers illicites », a-t-il expliqué avant de noter que « les investisseurs européens dont les entreprises ont des compétences avérées dans des secteurs divers sont les bienvenus » au Sénégal.

Pour sa part, le président du Conseil européen a noté que l'Union européenne (UE) est prête à s'engager sur de nouvelles bases de coopération avec les nouveaux dirigeants sénégalais. Il a salué le « bon échange extrêmement fructueux » avec Diomaye Faye, permettant de constater que le Sénégal et l'UE ont « une ambition commune de travailler pour un partenariat bilatéral de qualité fondé sur deux principes clés : le respect et la confiance ».

Magnifiant « la robustesse des institutions démocratiques du Sénégal » qui a permis une troisième alternance au pouvoir en 24 ans, l'ancien Charles Michel a souligné à son hôte qu'un « travail additionnel » devait être effectué pour soutenir l'économie productive, les infrastructures, la formation professionnelle et technique.

Alors que les accords de pêche conclus avec l'UE et d'autres partenaires par les anciens dirigeants sénégalais suscitent encore la colère de plusieurs pêcheurs locaux, le président du Conseil européen se dit prêt à aborder sans tabou le sujet au moment où les nouvelles autorités sénégalaises promettent de renégocier plusieurs contrats publics.

« Dans le secteur de la pêche et des ressources halieutiques par exemple, (nous sommes prêts à) regarder quels sont les faits, voir de quelle manière on peut, si c'est nécessaire, apporter des améliorations de part et d'autre », a indiqué Charles Michel, soulignant que la responsabilité de l'UE est d'être pour le Sénégal un « partenaire loyal, prévisible, sans aucun agenda caché ».

Après le Sénégal, le président du Conseil européen s'est rendu en Côte d'Ivoire où il passera 48 heures avant de terminer sa tournée ouest-africaine au Bénin pour une journée. Une tournée placée sous le signe de la relance de la coopération économique mais aussi sécuritaire.