Maroc: Gérald Darmanin salue la coopération dans la lutte contre le terrorisme

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a salué à Rabat la coopération en matière de lutte anti-terroriste avec le Maroc.

La France envisage de solliciter l'appui du Maroc en matière de sécurité en prévision des Jeux olympiques de cet été à Paris. Gérald Darmanin a séjourné à Rabat à l'invitation de son homologue marocain, Abdelouafi Laftit, pour « approfondir » la coopération entre la France et le Maroc dans le domaine de la sécurité. « Sans les services de renseignements marocains, la France serait plus touchée par le terrorisme et on les remercie fortement, notamment en prévision des Jeux olympiques », a déclaré Gérald Darmanin, soulignant que Paris et Rabat vont s'aider mutuellement lors « de grands événements sportifs que nous allons connaître, notamment les Jeux olympiques et paralympiques cet été et la Coupe d'Afrique des nations au Maroc en 2025 ».

En matière de lutte contre le terrorisme, Gérald Darmanin a indiqué que la France restait attentive aux informations livrées par le Maroc concernant « la menace qui pénètre dans la bande sahélo-saharienne », dans un contexte marqué par des tensions entre la France et des États du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La visite de Gérald Darmanin intervient dans un contexte de dégel des relations entre Rabat et Paris après une crise sans précédent. Il est le troisième ministre de la France à visiter le Maroc en trois mois après le chef de la diplomatie, Stéphane Séjourné, mi-février et le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester, début avril.

Le ministre français de l'Agriculture, Marc Fesneau, est également en visite au Maroc alors que son collègue de l'Économie, Bruno Lemaire, est attendu au cours de la semaine, indique le quotidien Le Figaro. Ces visites ont pour but d'impulser « un profond renouvellement et une modernisation de la relation franco-marocaine », a fait savoir Gérald Darmanin. Lors de son déplacement au Maroc, il était accompagné des principaux directeurs généraux du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer.