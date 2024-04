Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Avril 2024

Gabon : Santé d’Ali Bongo Ondimba- Il refuse de se rendre à l’étranger pour des soins sans la libération de ses proches

Le président déchu Ali Bongo Ondimba aurait refusé de se rendre à l'étranger pour suivre des soins, tant que sa femme et son fils seront toujours derrière les barreaux à la prison de Libreville, a-t-on appris le mardi 23 avril 2024. Victime d'un AVC à Riyad en Arabie Saoudite, avant sa destitution du pouvoir et son assignation en résidence sous une surveillance permanente, l'ex-chef d'Etat ne voudrait pas rejoindre le Maroc ou l'Angleterre pour recevoir des soins plus efficaces. Cette décision laisse croire que Ali Bongo souhaite empirer son état en portant le CTRI responsable de tout ce qui pourrait lui arriver. La condition posée par Ali Bongo pour son départ serait la libération de son épouse Sylvia Bongo Ondimba et de son fils Nourredine Bongo Valentin, actuellement détenus à la prison centrale de Libreville. Le Général Brice Oligui Nguema, président de la Transition, aurait sollicité l’aide du président ivoirien, Alassane Ouattara, pour convaincre Ali Bongo de quitter le Gabon et de bénéficier des soins dans les pays où il avait l'habitude de s'y rendre. Cette démarche souligne les difficultés rencontrées par les autorités. (Source : alibreville.com)

Sénégal : Coopération- Le Fmi en mission ce vendredi au Sénégal pour évaluer les politiques économiques

Le Fonds monétaire international (Fmi) va dépêcher une délégation d'experts au Sénégal pour une mission d'une semaine, débutant ce vendredi 26 avril 2024, a-t-on appris de Press AFrik. Cette visite fait suite à la récente présence d'une délégation gouvernementale sénégalaise à Washington la semaine précédente, comprenant notamment les ministres des Finances et du Budget, de l'Économie et du Plan, ainsi que le ministre Secrétaire général du gouvernement. L'objectif de cette mission est d'évaluer les orientations de politiques économiques et financières préconisées par les nouvelles autorités sénégalaises et leur adéquation avec le programme en cours signé entre le Sénégal et le FMI. Les discussions entre les deux parties seront approfondies lors de cette mission, permettant de visiter les services, d'évaluer la gestion économique en cours, et de faire des projections macroéconomiques. Cette mission sera également l'occasion pour les autorités sénégalaises de confirmer leur engagement à poursuivre le programme 2023-2026 avec le Fmi, prévoyant un décaissement total de l'ordre de 1150 milliards de francs Cfa, et de s'accorder sur les modalités de respect des engagements souscrits. (Source : Press Afrik)

Rca : Aux alentours de Bocaranga - Des éleveurs transhumants accusés de violences sexuelles

A Bocaranga, dans l’Ouham-Pende, de nombreux cas de violences sexuelles sont répertoriés ces derniers temps. Les éleveurs à la recherche de pâturage sont cités comme principaux auteurs de ces actes aux alentours de la ville. Une situation qui, selon les habitants, impacte négativement le bon déroulement des activités champêtres. D’après des témoignages recueillis par Radio Ndeke Luka, les victimes sont principalement des femmes cultivatrices. La plupart portent des blessures sur le corps en plus du fait soient violées. De nombreuses sources locales accusent les éleveurs transhumants d’être à l’origine de ces actes. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation pour une transhumance apaisée, les habitants de Bocaranga demeurent toujours inquiets. Les leaders communautaires craignent que cette pratique génère des tensions au sein des communautés. Pauline Beane Ouikalaya, vice-présidente de l’Organisation des femmes de Centrafrique (OFCA) de Bocaranga, indique qu’elle a déjà répertorié plusieurs cas au sein de son organisation. ( Source :abangui.com)

Mali : Rapatriement - 254 migrants maliens en provenance du Niger accueillis à Bamako

Dans le cadre de ses opérations de rapatriements, et dans une démarche de soutien et de solidarité envers les ressortissants maliens en détresse, le Ministère des Maliens Établis à l'Extérieur et de l'Intégration Africaine, en collaboration avec son partenaire l'Oim (Organisation Internationale pour les Migrations), a organisé l'accueil de 254 migrants. Cette action souligne l'engagement sans faille du gouvernement malien envers ses citoyens confrontés à des situations difficiles. Parmi ces migrants, 249 sont arrivés du Niger dont 3 femmes et 10 enfants et 5 hommes en provenance de l'Algérie, tous accueillis avec bienveillance dans la nuit du mardi 23 avril 2024, respectivement à 23h24 et 23h58. (Source :abamako.com)

Burkina Faso : Orpaillage - 6 morts et 4 blessés dans un éboulement à Kaya

Un éboulement survenu dans un site d'orpaillage clandestin à Kaya, principalement dans la commune de Tiébélé, dans la province du Nahouri, a entraîné la mort de six personnes et quatre blessées, a-t-on appris ce mercredi 24 avril de Aib. L'incident selon le confrère, s'est produit dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril 2024, malgré l'interdiction d'exploitation du site, promulgué par les autorités. Suite à cet événement tragique, les services de sécurité ont constaté les faits et ont rendu compte au procureur du Faso, près le Tribunal de grande instance de Pô. Les corps des victimes ont été remis aux familles pour inhumation. Cet incident met en lumière les dangers auxquels s'exposent ceux qui s'aventurent dans ces activités illégales et souligne la nécessité de renforcer la surveillance et les mesures de sécurité dans de tels sites. (Source : Aib)

Togo : Élections - La demande d’observateurs de l’Église catholique refusée

La campagne électorale se poursuit au Togo, avant les élections législatives et régionales de lundi prochain. Elle se déroule alors que les députés ont voté vendredi dernier une nouvelle Constitution controversée qui fera passer le pays d'un régime présidentiel à parlementaire. Le président Faure Gnassingbé a quinze jours pour la promulguer. Mais alors que les préparatifs du double scrutin se poursuivent, la demande de l'Église catholique de déployer des observateurs a été rejetée par la Commission électorale. La Céni est « au regret de ne pouvoir donner une suite favorable » à la demande de l'Église catholique, peut-on lire dans un courrier daté du 12 avril adressé au responsable du conseil épiscopal. La Commission électorale refuse donc d'accréditer la mission d'observation électorale de 500 personnes que la Commission justice et paix voulait déployer pour les élections du 29 avril. Et de justifier sa décision par l'absence de preuve d'une source de financement. (Source : Rfi)

Bénin : Exportation du premier lot de pétrole brut nigérien vers le port - Une création de 2000 emplois en vue pour la partie béninoise

Le Niger a expédié dimanche dernier les premières quantités de pétrole produites à Agadem vers la station terminale de Sémé Kraté, positionnée entre les villes béninoises de Cotonou et Porto-Novo, indique Africanews. Le brut a parcouru un pipeline de 2 000 km, dont 675 km se trouvent sur le territoire béninois. Avec une production quotidienne estimée à environ 90 000 barils, générant des revenus essentiels pour son économie, le Niger entre ainsi dans le cercle des pays africains producteurs de pétrole. Notons que cette opération bénéficiera également au Bénin, qui percevra des droits de transit et des recettes fiscales proportionnelles aux quantités de pétrole exporté. De plus, la mise en place du pipeline Export Niger-Bénin contribuera à la création de plus de 2000 emplois dans la partie béninoise, renforçant ainsi les activités économiques locales. (Source : africanews)

Cote d’Ivoire : Présidence de la Confemen- La Côte d’Ivoire succède au Maro

Le président en exercice sortant de la Confemen, le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports du Maroc, Chakib Ben Moussa, a remis au président entrant, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation de la Côte d’Ivoire, le Pr Mariatou Koné, le maillet symbolisant la transmission de charges. C'était au cours de l’ouverture de la 60e session ministérielle de la Conférence des ministres de l'éducation des Etats et gouvernements de la Francophonie (Confemen), le 24 avril 2024.Pour le président sortant, ce fut un grand honneur pour le Maroc d’accueillir la 59e session ministérielle à l’issue de laquelle il leur a été confié la présidence de la Confemen. Selon le ministre marocain, après des mois de présidence, il était temps de remettre le témoin à son collègue de la Côte d’Ivoire, tout en lui souhaitant plein succès et en l’assurant de son entière disponibilité en tant que prochain vice-président, ainsi que celle de l’ensemble des ministres. ( Source : Fratmat.info)